Universitario impacta con firme mensaje tras gol de Sporting Cristal a Melgar: "En cada..."

Uno de los equipos que está pendiente del Sporting Cristal vs Melgar es Universitario de Deportes. El elenco crema se consolidó en la cima del Torneo Clausura tras su victoria ante Sport Boys, por lo que esperaba un tropiezo de los celestes para llegar como líder absoluto del certamen en el cotejo ante Palmeiras por Copa Libertadores.

Ante ello, el conjunto 'merengue' sorprendió en redes sociales al dejar firme publicación que ha captado la atención de sus seguidores en medio de la disputa del partido del Clausura entre celestes y rojinegros. Y es que confirmó los precios de entradas para el choque ante el 'Verdao' por el torneo Conmebol.

A través de sus redes sociales, los cremas invitan a su fiel afición a llenar las cuatro tribunas del Estadio Monumental para estos 90 minutos claves a nivel internacional. Se enfrentan a un poderoso Palmeiras que no solo parte como favorito para esta llave, sino como para alzar el trofeo de la Copa Libertadores 2025.

"Juntos en cada paso. Abrimos la venta de entradas exclusiva para abonados del Torneo Clausura y los Packs Libertadores y Monumental, para nuestro partido ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Una garra copera", escribió Universitario en sus redes sociales.

Entradas Universitario vs Palmeiras.

Esta publicación se dio minutos después del gol de Ian Wisdom para el 1-0 de Sporting Cristal ante Melgar, por lo que captó la atención de millones de aficionados que están pendientes de las redes sociales del actual bicampeón del fútbol peruano.

