¡Sorpresa! Alianza Lima y Universitario jugarán clásico oficial en inédito escenario

0
Alianza Lima y Universitario se volverán a ver las caras, pero esta vez el clásico se jugará en un escenario donde habitualmente los 'compadres' no se han enfrentado.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima y Universitario medirán fuerzas por la fecha 1 de la Etapa Final de la Liga 3
Esta temporada, hinchas de equipos tradicionales como Alianza Lima, Universitario o Melgar no solo están expectantes por lo que hacen sus equipos en la Liga 1, sino que también prestan mucha atención al desarrollo de la Liga 3, donde vienen compitiendo sus equipos de reserva ante clubes que buscan el ascenso a la Liga 2.

Canal confirmado para el Alianza Lima vs U Católica

PUEDES VER: Canal confirmado de Alianza Lima vs U Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

En la primera jornada de la Fase Final del certamen, blanquiazules y cremas medirán fuerzas buscando quedarse con un resultado que les permita acercarse al objetivo de clasificar a la etapa de playoffs, donde también lucharán por llegar a la Segunda División y enfrentarse con equipos más competitivos.

Alianza Lima vs. Universitario por Liga 3: día, hora y estadio

El próximo duelo entre Alianza Lima y Universitario por Liga 3 se ha programado en el Complejo Esther Grande Bentín de Lurín, donde normalmente el primer equipo íntimo entrena. El clásico se juega este domingo 17 de agosto, a partir de las 11:00 horas.

La designación de este escenario para un partido tan trascendental sorprende, porque el cuadro dirigido por Kenji Aparicio había venido jugando sus encuentros como local en el estadio Hugo Sotil Yerén, de Villa El Salvador. De momento se desconoce la razón para el cambio de sede.

Cabe señalar que en la Etapa Regional, Alianza Lima se impuso en ambos clásicos de la Liga 3: 2-1 en el Campo Mar U y 1-0 en Villa El Salvador. ¿Se alargará la racha victoriana o el elenco 'merengue' se cobrará la revancha?

Alianza Lima y Universitario se volverán a enfrentar en la Liga 3.

Liga 3: programación fecha 1 de la Fase Final

Tras jugarse seis fechas en formato "todos contra todos", los dos primeros equipos clasificarán a la fase de los playoffs. Así quedaron conformados los grupos.

Grupo A

  • Unión Santo Domingo (Amazonas)**
  • Estudiantil CNI (Loreto)*
  • Juventud Cautivo (Piura)
  • Unión Huaral (Lima Región)

Grupo B

  • Universitario II (Lima)**
  • Juventus FC (La Libertad)*
  • Alianza Lima II (Lima)
  • Deportivo Lute (Lambayaque)

Grupo C

  • Deportivo Ucrania (San Martín)**
  • Nacional FBC (Arequipa)*
  • Nuevo San Cristóbal (Cusco)
  • FBC Melgar II (Arequipa)

Grupo D

  • Def. José María Arguedas (Apurímac)**
  • Construcción Civil (Huánuco)*
  • Juventud Alfa FC (Cusco)
  • Sport Huancayo II (Junín)

**Inicia la fase con dos puntos puntos de bonificación | *Inicia la fase con un punto de bonificación.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

