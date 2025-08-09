Canal confirmado de Alianza Lima vs U Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima se enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules harán de locales en el Estadio Alejandro Villanueva y buscarán lograr un resultado que les permita llegar al duelo de vuelta con una amplia ventaja y así seguir haciendo historia. A continuación, Conoce a continuación en qué canal se transmitirá este compromiso.

Canales de transmisión de Alianza Lima vs U Católica

Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador: DirecTV sports

Perú, Bolivia y Chile: ESPN y Disney Plus

Brasil: Paramount Plus

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports, Vix y Tubi

España: LaLiga+

¿Dónde ver Alianza Lima vs U Católica EN VIVO?

El partido de ida entre Alianza Lima vs. Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 será transmitido por ESPN y DirecTV Sports en Sudamérica, dependiendo del país. De esta forma, también estará disponible vía streaming a través de las plataformas de Disney Plus y DGO.

Alianza Lima promociona su duelo ante U Católica por Copa Sudamericana.

¿Cómo llega Alianza Lima al duelo ante U Católica?

Los blanquiazules llegan motivados a este encuentro tras haber dejado en el camino a un duro rival como Gremio de Brasil en los playoffs, por lo que ahora buscarán seguir avanzando en el torne y hacer histórica internacionalmente. Además, la reciente victoria ante Ayacucho FC les ha dado un impulso anímico para este cotejo.

Asimismo, para este duelo se espera el regreso de Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Guillermo Enrique entre los convocados, ya que el cuerpo técnico los ha venido reservando pensando en este enfrentamiento. De igual manera, contarán con un motivado Guillermo Viscarra, quien ha venido destacando últimamente.