¿Lapadula jugará en Universitario? Álvaro Barco dio sorpresiva respuesta: "Estamos hablando..."

Universitario de Deportes tiene como objetivo conquistar el Torneo Clausura y alcanzar el ansiado tricampeonato nacional. En ese camino, el club se movió con fuerza en el mercado de pases, y uno de los nombres que más sonó como posible refuerzo fue el de Gianluca Lapadula. Ahora, Álvaro Barco se pronunció sobre la posible llegada del delantero.

Álvaro Barco opinó sobre posible llegada de Gianluca Lapadula a Universitario

Durante la presentación del equipo de trabajo de Franco Velasco en la nueva administración de la 'U', los medios le consultaron a Álvaro Barco si el club aún evalúa realizar un último fichaje para el Torneo Clausura, especialmente por los rumores sobre Gianluca Lapadula.

Ante la consulta, Barco fue contundente al señalar que el plantel de Universitario está cerrado y no tienen previsto incorporar a nadie más. Sin embargo, reconoció que cualquier equipo quisiera contar con Lapadula, aunque su fichaje representa una inversión imposible para el club crema.

"La plantilla está cerrada. Sobre Gianluca Lapadula, sin duda que cualquier equipo quisiera contar con él, pero estamos hay que ser responsable, porque definitivamente estamos hablando de cifras imposibles", expresó.

De esta forma, la llegada de Lapadula a Universitario queda totalmente descartada, y todo indica que el delantero continuará su carrera en el fútbol italiano. Por el momento, sigue perteneciendo al Spezia de la Serie B, aunque medios italianos aseguran que no será tomado en cuenta para la próxima temporada del equipo.

Álvaro Barco descartó salidas en Universitario

De igual manera, el directivo de Universitario dejó en claro que no plantean desprenderse de un jugador más en este mercado de pases. Aunque, también indicó que lo podrían evaluar si llega una oferta atractiva.

"La idea es que no salga alguien más, ni a préstamo ni a venta. Eso puede ser de alguna manera discutible, porque si mañana viene un equipo importante y hace una oferta sumamente atractiva, sin duda que lo valoraremos, pero por el momento no creo que salga ningún jugador", añadió.