Universitario sorprende a sus hinchas con importante anuncio en su aniversario: "Estamos..."

Universitario de Deportes celebró sus 101 años con una noticia que nadie esperaba. El club hizo un anuncio especial que emocionó a sus hinchas. ¿De qué se trata?

Angel Curo
Universitario dio importante anuncio a sus hinchas en su aniversario
Universitario dio importante anuncio a sus hinchas en su aniversario | Composición: Líbero
Universitario de Deportes está de celebración este jueves 7 de agosto, al conmemorar 101 años de su fundación. Los cremas festejan a lo grande su aniversario y, tras la victoria 2-0 ante Alianza Universidad en el Torneo Clausura, se perfilan como firmes candidatos al título nacional. En medio del entusiasmo, el club realizó un anuncio que emocionó a miles de hinchas en este día especial.

Ruidíaz dedica saludo a Universitario.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz y el fuerte mensaje que le dedicó a Universitario por su aniversario

¿Qué anuncio hizo Universitario en su aniversario?

Mediante sus redes sociales, el cuadro crema anunció la venta de una camiseta especial por sus 101 años de historia. La noticia generó gran entusiasmo entre los hinchas, que ya se alistan para adquirirla. En esa línea, Universitario destacó que este camiseta busca rendir homenaje a su rica historia en el fútbol peruano.

"La grandeza esta en nuestra historia, jugadores y camiseta. Estamos orgullosos de presentar la camiseta por los 101 años de garra y pasión del club Universitario", fue el mensaje que publicó el club en su cuenta de 'X'.

Universitario anunció la venta de camiseta por los 101 años del club.

En la publicación se observa a Andy Polo, Martín Pérez Guedes y César Inga luciendo la casaquilla conmemorativa. Además, el club anunció que también estará disponible la versión de arquero para los hinchas.

¿Cómo puedes adquirir la camiseta por los 101 años de Universitario?

En la misma publicación, Universitario informó que las camisetas ya están disponibles tanto en la web de Marathon como en sus tiendas físicas. A continuación, te dejamos los precios de las distintas versiones:

  • Versión manga corta para niño: S/ 170
  • Versión manga corta para mujer: S/ 189
  • Versión manga corta para hombre: S/ 229
  • Versión manga larga para hombre: S/ 249
  • Versión manga larga de arquero: S/ 249

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

