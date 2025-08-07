¡Otra vez! Universitario luchará por la clasificación contra River Plate en el torneo Conmebol
La Conmebol comunicó que Universitario deberá jugar nuevamente contra River Plate para asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo internacional.
En pleno momento clave de la temporada, con la Liga 1 y Copa Libertadores en disputa, la Conmebol sorprendió a Universitario de Deportes informándole que deberá jugar una vez más con River Plate de Argentina para clasificar a la siguiente fase del torneo internacional. Los cremas se encuentran sumamente entusiasmados con seguir haciendo historia a nivel institucional.
Como sabemos, el plantel de Jorge Fossati quiere hacer historia en el ámbito continental siendo el primer club peruano en levantar el trofeo más importante de Sudamérica. No obstante, en caso no llegue esta temporada, los hinchas de Ate tienen otros motivos para ilusionarse debido a su equipo femenino disputará el torneo Fiesta Conmebol Evolución Sub-14.
Mediante sus redes sociales, la entidad de fútbol más importante del continente comunicó lo siguiente: "Más de 700 chicos y chicas vivirán una experiencia única de competencia, aprendizaje y diversión en la Liga Evolución". Resulta que varios clubes disputarán tres competiciones distinta en diversas categorías y entre ellas se encuentra Universitario de Deportes compitiendo tanto con la Sub-13 masculina como su Sub-14 femenina.
Universitario enfrentará a River Plate
Bajo esa premisa, es precisamente en la segunda sección mencionada que las mujeres del cuadro crema comparten el Grupo B con Ula FC (Venezuela), Olimpia (Paraguay), GEN Chile y River Plate (Argentina). De esta forma, a nivel institucional, la 'U' volverá a enfrentarse con los 'Millonarios' tal y como lo hicieron este año en la Copa Libertadores 2025.Los grupos de Universitario de Deportes.
Asimismo, la Sub-13 masculina también forma parte del Grupo B del torneo Fiesta Conmebol 2025 y en su zona se encuentran Cerro Porteño (Paraguay), Newell's Old Boys (Argentina), Atlético Camino (Venezuela) y AUFI (Uruguay). El campeonato iniciará el próximo viernes 5 de septiembre y culminará el lunes 14 del mismo mes.
