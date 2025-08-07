Conmebol confirmó que Alianza Lima enfrentará a Ferroviaria de Brasil en el torneo internacional

La actualidad de Alianza Lima en la Liga 1 ha generado inquietud entre sus seguidores, especialmente tras el reciente empate ante Sporting Cristal en Matute. No obstante, las buenas noticias llegarían desde el plano internacional, ya que la Conmebol confirmó que el cuadro blanquiazul se medirá ante Ferroviaria de Brasil en busca de avanzar a la siguiente ronda del certamen. Conoce todos los detalles.

La escuadra de Néstor Gorosito viene recibiendo muchas críticas y si no avanza en la Copa Sudamericana la continuidad del director técnico podría estar en duda, por lo que sus aficionados esperan una victoria contundente la próxima semana en el Estadio Alejandro Villanueva por los Octavos de Final. No obstante, aún existen más competiciones continentales para los de La Victoria y recientemente el club informó mediante su cuenta oficial de 'X' el grupo que le tocó en la Fiesta Conmebol Sub-16.

"¡Grupo confirmado! Estos son nuestros rivales para el torneo Fiesta Conmebol Sub-16 que tendrá sede en Paraguay. ¡Vamos chicas!", indicó Alianza Lima en redes sociales, confirmando que su categoría de fútbol femenino disputará este prestigioso certamen en busca de la gloria, sobre todo porque así sus promesas contarán con gran exposición en todo el continente.

Alianza Lima en el Grupo B del torneo Fiesta Conmebol Sub-16.

Las blanquiazules compartirán zona con Ferroviaria (Brasil), Secasports (Venezuela), FC Leonas de Tarija (Colombia) y la Selección Colombia Sub-16. Vale precisar que el club de Matute es el único representante peruano en esta sección en la que participan un total de 10 elencos de toda la Conmebol; no obstante, existe otra institución de nuestro país en las competiciones Sub-13 masculino y Sub-14 Femenino.

Universitario también competirá

Resulta que Universitario de Deportes enfrentará a Cerro Porteño (Paraguay), Newell's Old Boys (Argentina), Atlético Camino (Venezuela) y AUFI (Uruguay) por el Grupo B de la Sub-13 en la sección de hombres; mientras que su plantel femenino chocará con Ula FC (Venezuela), Olimpia (Paraguay), GEN Chile y River Plate (Argentina), también por el Grupo B.

Finalmente, es importante mencionar que este torneo se llevará a cabo desde el viernes 5 hasta el lunes 14 de septiembre, es decir dentro de un mes, y se llevará a cabo en la ciudad de Luque, Paraguay, donde jugarán en la cancha oficial de la Conmebol.