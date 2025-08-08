Jugó en Alianza Lima y ahora declaró su 'amor' por Sporting Cristal: "Es el lugar perfecto"

Cristian Benavente fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal, junto a Luis Abram, de cara al Torneo Clausura del 2025. En medio de la conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes diversos periodistas, el peruano-español fue contundente al hablar sobre lo que significa el club rímense para él, a pesar de haber sido jugador de Alianza Lima.

Benavente fue consultado sobre cómo ve a Cristal como institución, ya que en el pasado tuvo un paso por Alianza. El 'chaval' mencionó los beneficios que encuentra al firmar por los del Rímac.

"Hay pocos lugares como Cristal por su organización y por cómo viven el día a día; es el lugar perfecto para disfrutar del fútbol. Creo que todo eso me ayuda a disfrutar", dijo de forma segura y firme.

Por otro lado, también dejó en claro su perspectiva sobre los compañeros que lo acompañarán en esta nueva temporada hasta diciembre de 2026, cuando finalice su contrato.

"Hay un equipo muy bueno, hay jugadores que conozco de la selección de hace muchos años y si tengo que elegir una palabra que resuma todo: es el lugar perfecto para disfrutar del fútbol", concluyó.

Cristian Benavente firmó por Sporting Cristal

Cristal anunció a través de sus redes sociales el flamante fichaje de Cristian Benavente para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1. El jugador, que viene desde Rumania, firmó su contrato hasta diciembre de 2026 y los hinchas esperan un buen rendimiento del exseleccionado nacional.

Cristian Benavente y su paso por Alianza Lima

Cristian Benavente arribó a Alianza Lima en 2022 con gran expectativa por parte de la hinchada. Debutó con un golazo de tiro libre, generando ilusión en el equipo. Durante su primer año, tuvo buenos momentos, pero una grave lesión en la rodilla lo dejó fuera de toda la temporada 2023. A pesar de su deseo de continuar, el club decidió no renovarle el contrato. Su salida generó sorpresa, ya que él mismo declaró que quería quedarse y no fue un tema económico.

Cristian Benavente tuvo paso por Alianza Lima donde consiguió su primer título en el Perú. Foto: Alianza Lima