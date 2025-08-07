Dirigente de Alianza Lima dejó potente mensaje a Ferrari tras asumir cargo en la FPF: "Piel de..."
Jorge Zúñiga, dirigente de Alianza Lima, no se guardó nada y dejó firme mensaje a Jean Ferrari tras ser designado en la Federación Peruana de Fútbol y la polémica sobre su pasado en Universitario de Deportes.
Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú (anteriormente Fondo Blanquiazul), realizó una entrevista con el programa "En pared" de TV Perú y reveló su pensar sobre la designación de Jean Ferrari como Director General de Fútbol de la Federación Peruana. Sus respuestas fueron muy contundentes al hablar del pasado del exadministrador de Universitario de Deportes.
Zúñiga, fiel a su estilo, no tuvo reparos en dejarle un claro mensaje a Ferrari, ya que ahora tendrá un cargo que representa al fútbol peruano y ya no a un porcentaje de ella como la de Universitario.
Siguiendo esa línea, tuvo un pedido especial para que Jean Ferrari pueda garantizar unidad entre todos los clubes de la Liga 1 y no alejamiento entre ellos, teniendo en cuenta que es hincha del cuadro merengue.
"Yo al señor Ferrari no lo conozco, debo reconocer que no comparto sus formas, pero ha tenido cierto éxito como administrador temporal designado por la SUNAT en Universitario. Ahora que tiene un nuevo cargo, espero que se desprenda de la piel de hincha y realmente lo vea, como él mismo lo ha manifestado, como un cargo de mucha responsabilidad, que implica generar unión, no desunión. Aquí no hay enemigos, pero depende, reitero, de la educación que tenga cada uno", afirmó.
La designación de Ferrari en la FPF trajo polémica entre los hinchas de Alianza Lima
El 1 de agosto de 2025, Jean Ferrari fue presentado como Director General de Fútbol en una conferencia de prensa en la que estuvo presente la máxima autoridad de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.
Esta designación trajo polémica, ya que hinchas de Alianza Lima, máximo rival de Universitario de Deportes, salieron al frente para dejar en claro su incomodidad por la designación, ya que alegan que no habría imparcialidad entre equipos y el cuadro merengue tendría beneficios administrativos y futbolísticos.
