Alianza Lima publicó sorpresivo comunicado tras empate con Cristal en Matute: "Anunciamos..."

Pese a que en la Copa Sudamericana está a punto de competir en Octavos de Final, en la Liga 1 le va mal a Alianza Lima debido a que se ubica en la sexta casilla del Torneo Clausura y 7 unidades del primer puesto. Bajo esa premisa, luego del empate con Sporting Cristal, los blanquiazules tomaron una decisión importante previo al partido con la Universidad Católica de Ecuador.

Como sabemos, los hinchas de Matute están muy incómodos con el presente de la institución en el campeonato doméstico, por lo que tienen todas las esperanzas posadas en el certamen Conmebol y desean salir campeones a toda costa. Precisamente sobre la justa internacional es que el club victoriano se pronunció mediante un mensaje en su cuenta oficial de 'X', aunque no está ligado directamente al equipo manejado por Néstor Gorosito.

"Anunciamos el proceso de acreditación para el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025", anunció Alianza Lima, dejando los pasos para todo aquel personal de prensa que quiera asistir al partido con la Universidad Católica. Esta decisión se encontraba prevista, ya que normalmente una semana antes de los compromisos continentales el cuadro de La Victoria hace este comunicado.

Alianza Lima comunicó su proceso de acreditación.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universidad Católica?

Alianza Lima recibirá a la Universidad Católica de Ecuador el próximo miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva por la ida de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana, pero la llave se definirá el 20 del mismo mes en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador. El que clasifique a la siguiente etapa enfrentará al vencedor del duelo entre la U. de Chile e Independiente de Avellaneda.

Vale precisar que ambos compromisos están programados para iniciar a las 19.30 horas de Perú, que tiene mismo huso horario que Ecuador. Asimismo, la transmisión de estos duelos internacionales se llevarán a cabo mediante la señal exclusiva de DirecTV Sports y la plataforma de streaming DGO en toda Sudamérica.