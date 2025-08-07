Malas noticias, inmigrantes: centro de detención Fort Bliss iniciará funciones en agosto y se encuentra en este reconocido estado

Los inmigrantes capturados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son trasladados a distintos centros de detención administrados por esta agencia federal. En los últimos meses, se han anunciado varias nuevas instalaciones que abrirán próximamente. Una de ellas estará ubicada en Texas, dentro de una base militar cercana a la ciudad de El Paso.

Nueva cárcel para indocumentados en Texas

Fort Bliss se ubica en El Paso, una ciudad fronteriza con México, y cuenta con una extensión de 400.000 hectáreas. Es una de las bases militares más grandes de Estados Unidos. Comenzará a operar como centro de detención el 17 de agosto, y fuentes oficiales afirmaron que inicialmente albergará hasta 1.000 detenidos, con planes de ampliar su capacidad a 5.000 camas.

La base militar Fort Bliss ya tuvo uso previo en la deportación de extranjeros sin documentos capturados. Foto: US Department of Defense

Un portavoz de ICE señaló que las oficinas federales buscan descomprimir los otros centros penitenciarios ubicados en distintas regiones y que estas nuevas instalaciones servirán como lugares de procesamiento a corto plazo. Explicaron que albergarán a inmigrantes que "están en procesos de deportación o tienen órdenes finales de deportación".

En julio del presente año se oficializó que Acquisition Logistics LLC, un contratista de Virginia, recibió un contrato a precio fijo de 231,8 millones de dólares para establecer y operar este establecimiento. Pese a que un medio local criticó que esta compañía no cuenta con experiencia previa en este tipo de labores, ICE aseguró que serán los responsables de la gestión y la autoridad operativa.

Estructura y críticas

El campo cuenta con varias tiendas de campaña en la mayoría de sus sectores, lo que ha hecho que muchas personas y organizaciones de derechos humanos consideren que no está apto ni en condiciones de garantizar el cumplimiento de los estándares federales. La subdirectora legal del Consejo Americano de Inmigración, Emma Winger, explicó que no va a proteger a sus reclusos del clima desértico de forma óptima.

"Todas las razones por las que vivimos en casas y no en tiendas de campaña surgen inevitablemente en un centro que no ofrece paredes, pisos ni aislamiento", dijo la funcionaria. Otras fuentes detallaron que este lugar ya está siendo utilizado para transportar deportados en aviones hacia la Bahía de Guantánamo, América Central y del Sur.