Estás usando mal tu visa de turista para Estados Unidos, inmigrante: son hasta 10 años de castigo por hacerlo
Contar con una visa americana de turista permite visitar Estados Unidos, pero un mal uso puede generar sanciones que limiten futuros ingresos al país.
Usar la visa de turista para Estados Unidos de manera incorrecta puede acarrear graves consecuencias. Muchos inmigrantes desconocen los errores que cometen, creyendo que un viaje de placer puede transformarse en una oportunidad para trabajar o residir temporalmente en el país. Sin embargo, lo que comienza como una 'viveza' puede resultar en un castigo de hasta 10 años sin poder ingresar a territorio estadounidense, lo que anula cualquier aspiración de alcanzar el 'sueño americano'.
Formas de usar mal tu visa de turista para Estados Unidos
El mal uso de la visa de turista ocurre cuando el portador no respeta las condiciones bajo las cuales fue admitido en Estados Unidos. Esto incluye:
- Quedarse más tiempo del permitido por el oficial de inmigración.
- No salir del país en la fecha indicada en el sello del pasaporte o en el formulario I-94.
- Realizar actividades no autorizadas, como trabajar o estudiar sin el permiso correspondiente.
¿Cuánto tiempo dura la visa de turista para Estados Unidos?
La visa de turista B1/B2 tiene dos conceptos clave que no debes confundir:
- Vigencia de la visa: es el tiempo en que tu visa es válida para ingresar a Estados Unidos. En la mayoría de los casos, dura hasta 10 años, aunque puede variar según tu país y los acuerdos de reciprocidad. Durante ese tiempo, puedes viajar varias veces, siempre que la visa no haya sido cancelada.
- Período de estadía autorizado: es el tiempo que puedes permanecer en cada visita. Lo decide un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada, y por lo general es de hasta 6 meses (180 días). La fecha exacta aparece en tu Formulario I-94.
Recuerda: la vigencia de la visa y la fecha de salida en tu I-94 no son lo mismo. Si te quedas más allá de lo autorizado, aunque tu visa de turista para Estados Unidos siga vigente, estarás violando la ley migratoria, lo que puede llevar a la deportación y a prohibiciones de reingreso de 3 o 10 años.
¿Qué consecuencias hay por quedarse más tiempo del permitido?
Quedarte más allá del tiempo autorizado en Estados Unidos puede llevar a:
- Cancelación inmediata de tu visa.
- Inhabilitación para usar el programa de exención de visa (ESTA).
- Prohibición de entrada a Estados Unidos por 3 o hasta 10 años, dependiendo del tiempo que hayas excedido.
Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), las sanciones son:
- 3 años de castigo si te quedaste entre 181 y 364 días más allá del tiempo permitido.
- 10 años de castigo si te quedaste 365 días o más.
¿Qué se necesita para obtener una visa de turista para Estados Unidos?
Para solicitar la visa de turista para Estados Unidos, debes cumplir ciertos requisitos y seguir un proceso que incluye documentos, pago de tarifas y una entrevista consular para demostrar que tu visita es temporal y que tienes lazos sólidos con tu país de origen.
Documentos obligatorios:
- Pasaporte vigente por al menos 6 meses después de tu estadía prevista.
- Formulario DS-160 completado en línea y hoja de confirmación con código de barras.
- Fotografía reciente a color (5 x 5 cm, fondo blanco) según los estándares del Departamento de Estado.
- Recibo de pago de la tarifa MRV (no reembolsable).
Demostración de vínculos con tu país:
- Lazos laborales: empleo estable con pruebas como carta de trabajo o recibos de sueldo.
- Lazos económicos: solvencia para cubrir el viaje con estados de cuenta bancarios.
- Lazos familiares o sociales: dependientes, propiedades o compromiso comunitario.
- Propósito del viaje: motivo claro (turismo, visita familiar, tratamiento médico, etc.) e itinerario definido.
