No solo necesitarán suerte, inmigrantes | Estos son los cambios que prepara Trump para la Lotería de Visas de EE. UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha implementado nuevas reglas que afectarán a quienes apliquen para el Programa de Visas de Diversidad, también conocido como la Lotería de Visas. Este programa otorga alrededor de 55.000 residencias permanentes al año a personas provenientes de países con bajas tasas de inmigración.

Las reformas tienen como objetivo mejorar la claridad y exactitud de la información proporcionada por los solicitantes, como parte de un esfuerzo por fortalecer la confianza en el proceso migratorio en el país.

¿Cuáles son los cambios de Donald Trump en la Lotería de Visas de EE. UU.?

El Departamento de Estado ha propuesto cambios que incluyen la obligación de presentar un pasaporte válido y vigente, así como copias escaneadas de la página biográfica y la firma del documento. Además, se sustituirán términos como "género" por "sexo" y "fecha de nacimiento" en lugar de "edad", con el objetivo de ser más precisos en la recolección de datos.

Estas modificaciones buscan no solo combatir el fraude, sino también facilitar una verificación más rápida y segura de la información de los solicitantes. La administración de Trump ha enfatizado la importancia de contar con datos claros y precisos para mejorar la seguridad en el proceso migratorio.

¿Cuándo será el próximo sorteo de visas para Estados Unidos en 2026?

El período de inscripción para el programa DV-2026 ya ha concluido, habiéndose realizado a finales de 2024. Los resultados se publicaron el 3 de mayo de 2025, y los seleccionados están actualmente en la fase de preparación para las entrevistas y trámites consulares. Es crucial que obtengan sus visas antes del 30 de septiembre de 2026, ya que, después de esta fecha, no se emitirán más visas para este programa.

Para aquellos interesados en participar en el próximo sorteo, el programa DV-2027 abrirá su inscripción en octubre o noviembre del año en curso. Se recomienda estar atento a los anuncios oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer las fechas exactas.

¿Cómo registrarse para participar en la Lotería de Visas?

La inscripción en el programa es gratuita y debe realizarse exclusivamente a través del sitio web oficial: dvprogram.state.gov. Para ser elegible, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos:

Ser nativo de un país elegible con bajas tasas de inmigración a los EE. UU.

Tener al menos un título de educación secundaria o su equivalente, o contar con dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en una ocupación que requiera al menos dos años de formación o experiencia.

Es importante tener en cuenta que no todos los países son elegibles. La lista de países excluidos puede variar cada año, y si tu país de nacimiento ha enviado más de 50.000 inmigrantes a los Estados Unidos en los últimos cinco años, es probable que no seas elegible para participar en el programa.