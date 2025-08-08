Alineaciones Universitario vs Boys: el inédito once de Fossati para ser líder del Torneo Clausura

Universitario de Deportes buscará darle una nueva alegría a sus hinchas durante la semana donde celebran su 101 aniversario de fundación institucional. El equipo crema recibirá este sábado a Sport Boys del Callao en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Revisa la posible formación que alista Jorge Fossati y Arturo Reyes.

Posible once de Universitario:

Miguel Vargas, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Edison Flores, Álex Valera .

La escuadra de Jorge Fossati vive un auspicioso presente luego de derrotar 2-0 a Alianza Universidad en Huánuco. La 'U' ganó con un once renovado, y ahora el 'Nono' trabaja un equipo que tendría nuevamente a varios de sus referentes; además se ratificaría en el arco merengue al portero chileno Miguel Vargas.

Como se recuerda el guardameta uruguayo, Sebastián Britos aún se encuentra recuperándose de una lesión, por ende, el cuerpo técnico apunta a darle confianza una vez más al ex Deportivo Garcilaso, quien tuvo una destacada labor frente a los 'Azulgranas'. En tanto, 'Tarzán' Riveros seguirá como titular, y la vuelta de Edison Flores se perfila para ser la gran novedad.

Universitario recibirá a Sport Boys tras vencer a Alianza Universidad en Huánuco/Foto: LÍBERO

El 'Orejas' fue una de las grandes ausencias en el esquema estudiantil durante la fecha 4 luego de no estar al 100%, por ende se consideró que no viaje a Huánuco. Con relación al resto del plantel, Fossati iría de la siguiente manera: Vargas, Corzo, Riveros, Di Benedetto, Polo, Ureña, Pérez Guedes, Concha, Inga, Flores, Valera.

Queda claro que el DT de Universitario no quiere dar ningún margen de error frente a los rosados, y más aún al jugar en condición de local, pues el objetivo es uno solo: vencer a Sport Boys para quedarse con los tres puntos y tratar de tomar la punta del Torneo Clausura 2025.

Posible once de Sport Boys:

Steven Rivadeneyra, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Cristian Carbajal, Leonel Solís, Jorge Ríos, Oslimg Mora, Luis Urruti, Fidel Martínez, Fabrizio Roca.

Al frente, la 'Misilera' también llegará con la moral a tope tras vencer por la mínima diferencia a ADT en el Miguel Grau del Callao. Sin embargo, no todas son buenas noticias ya que, el plantel no podrá contar con el jugador Hernán Da Campo, quien fue expulsado ante el 'Vendaval Celeste' y su reemplazante sería Jorge Ríos.

Sport Boys va por un nuevo triunfo en el Torneo Clausura 2025 ante Universitario/Foto: X

De otro lado, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo informó en sus redes sociales que, el conjunto del primer puerto recuperará a los futbolistas Luciano Nequecaur y Jostin Alarcón, ex Sporting Cristal, quienes serán las principales novedades contra la 'U'. Cabe mencionar que, el goleador de Sport Boys se venía recuperando tras sufrir una lesión. El entrenador Arturo Reyes apunta a dar la sorpresa de visita ante los cremas.