Fue goleador en Alianza y ahora sorprende con emotivo mensaje a Cristal: "Un club tan grande"

Pablo Sabbag, exjugador de Alianza Lima y actual delantero del Suwon FC de Corea del Norte, utilizó sus redes sociales para desvincularse de Sporting Cristal, luego de los intensos rumores que lo relacionaban con el club rímense en los últimos días del mercado de pases en la Liga 1.

El colombiano, que también tiene nacionalidad siria y representa a la selección de Siria, escribió en su cuenta de Twitter lo que siente por Alianza Lima y negó rotundamente una posible llegada al fútbol peruano para representar a otro club que no sea el equipo íntimo.

Pablo Sabbag y su claro mensaje que lo desvincula de Sporting Cristal.

Sin embargo, a pesar de haber sido un goleador en Alianza, lo dejó de lado y también tuvo buenas palabras para Sporting Cristal, catalogándolo como un club grande.

"Ante los rumores sobre mi posible llegada a Sporting Cristal, quiero expresar que sería un honor que un club tan grande muestre interés en mí. Sin embargo, quiero dejar claro que no he tenido ningún contacto con ellos. Todos saben que mi corazón es 100% aliancista y que, en Perú, si algún día regreso, será para vestir la camiseta del más grande: Alianza Lima", se puede leer en X.

Pablo Sabbag anotó 14 goles en Alianza Lima tras 43 partidos.

Pablo Sabbag en Alianza Lima

Pablo Sabbag llegó a Alianza Lima a inicios del 2023 y desde el primer partido demostró su capacidad goleadora al anotarle a Universitario de Deportes en un duelo crucial, ya que se volvía a jugar con público un clásico nacional.

A pesar de haber disputado 43 partidos con Alianza y haber anotado 14 goles, a fines del 2024 se despidió del club con un emotivo mensaje hacia la hinchada. Desde entonces, nunca ha dejado de demostrar su amor por el cuadro íntimo.