La tajante decisión que tomó Gorosito con Gianfranco Chávez para partido ante Ayacucho FC

Alianza Lima le dio una buena noticia a sus hinchas en las últimas horas, ya que anunció oficialmente a Gianfranco Chávez como flamante refuerzo blanquiazul. Sin embargo, a poco del partido ante Ayacucho FC de visita se reveló la decisión que tomó el DT Néstor Gorosito con su nuevo fichaje con miras al vital compromiso por el Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Alianza Lima tomó radical postura sobre Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras videos en fiestas

Antes de confirmarse su incorporación, el zaguero central dio muestra de profesionalismo al asistir este jueves a su primer entrenamiento con el plantel en el predio blanquiazul en Lurín. Por ello, el estratega argentino sorprendió a todos al tomar la decisión de convocar al exjugador de Sporting Cristal para el cotejo a disputarse en la altura ayacuchana.

Lista de convocados de Alianza Lima ante Ayacucho FC con la presencia de Gianfranco Chávez. Foto: Alianza Lima

De esta forma, el futbolista de 26 años tendría la posibilidad de debutar rápidamente en el conjunto victoriano en el Clausura, pero todo haría indicar que no arrancaría las acciones como titular y deberá esperar una oportunidad en la banca de suplentes, pues la dupla de centrales contra los 'Guerreros Wari' sería conformada por Carlos Zambrano y Renzo Garcés.

Gianfranco Chávez llegó a Alianza Lima con continuidad

A pesar que no era la primera opción en Sporting Cristal desde la llegada de Paulo Autuori como DT, Gianfranco Chávez ha disputado una cantidad de partidos importantes en el conjunto celeste el primer semestre del 2025, más precisamente 1128 minutos en 18 duelos entre Liga 1 (12) y Copa Libertadores (6).

Ello ha sido un factor fundamental para que se concrete su llegada a Alianza Lima, pues llega al club de La Victoria con una aceptable continuidad en cuanto a juego y en óptimas condiciones físicas. Además, Chávez se convertirá en la primera opción de recambio en caso alguno de los defensas centrales no pueda jugar por lesión y aparte no puedan bajar a Erick Noriega a esa posición del mediocampo.

Gianfranco Chávez llegó a Alianza Lima en óptimas condiciones para debutar rápidamente en el equipo. Foto: Alianza Lima

¿Por cuántos años firmó Gianfranco Chávez con Alianza Lima?

A partir de ahora, Gianfranco Chávez deberá trabajar duro si quiere ganarse un lugar en el once inicial base de Alianza Lima, sobre todo porque ha firmado un contrato de larga duración. De acuerdo a información de Líbero, el vínculo entre el jugador y la institución es por los próximos dos años y medio (hasta diciembre del 2027).