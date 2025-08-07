¿A qué hora juega Alianza Lima vs Ayacucho FC, canal de transmisión y dónde ver la Liga 1?
El partido entre Alianza Lima vs Ayacucho se juega este sábado 9 de agosto, en el Estadio Ciudad de Cumaná. Conoce cómo, hora y dónde ver el duelo por el Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima vs Ayacucho FC se disputarán tres puntos claves por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, este sábado 9 de agosto desde la 1.00 p.m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. El partido que tendrá por escenario al Estadio Ciudad de Cumaná, será transmitido por L1 MAX (Liga 1 MAX). Sigue aquí como ver el duelo EN VIVO ONLINE.
PUEDES VER: Rebagliati dio rotunda opinión sobre fichaje de Alianza Lima tras empate con Cristal: "Es un..."
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Ayacucho FC?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Alianza Lima vs Ayacucho FC, válido por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:
- Perú, Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 2.00 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3.00 p. m.
- México: 12.00 p. m.
- Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 3.00 p. m.
- Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 1.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO?
La transmisión oficial del partido de Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que puedes encontrar en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo. Asegúrate de revisar tu operador para no perderte el duelo.
¿Dónde ver el partido Alianza Lima vs Ayacucho FC por Liga 1 MAX?
Te compartimos los canales donde puedes ver Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV:
- Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD
- DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD
- Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD
- Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD
- Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD
- Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.
Alianza Lima vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025
Tras el empate sin goles ante Sporting Cristal, Alanza Lima apunta no ceder otro punto más. Y en el partido que asumirá ante Ayacucho, espera sacar ventaja y quedarse con el encuentro que se diputará en la altura de Cumaná.
Los de Néstor Gorosito afrontan el compromiso con la consigna de recuperar la confianza que será clave en sus respectivos compromisos que corresponden a la Copa Sudamericana, en donde tendrá por oponente a la Universidad Católica de Ecuador.
Por su lado, los 'zorros' llegan de perder 3-1 ante Huancayo, y demostrar una seguidilla irregular en lo que va de la temporada, por lo que están ubicados en el puesto 12 con apenas unas victoria en el Clausura y en el 17 (antepenúltimo) en la tabla acumulada.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90