¿A qué hora juega Alianza Lima vs Ayacucho FC, canal de transmisión y dónde ver la Liga 1?

Alianza Lima vs Ayacucho FC se disputarán tres puntos claves por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, este sábado 9 de agosto desde la 1.00 p.m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. El partido que tendrá por escenario al Estadio Ciudad de Cumaná, será transmitido por L1 MAX (Liga 1 MAX). Sigue aquí como ver el duelo EN VIVO ONLINE.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Ayacucho FC?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Alianza Lima vs Ayacucho FC, válido por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 2.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 3.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 1.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO?

La transmisión oficial del partido de Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que puedes encontrar en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo. Asegúrate de revisar tu operador para no perderte el duelo.

¿Dónde ver el partido Alianza Lima vs Ayacucho FC por Liga 1 MAX?

Te compartimos los canales donde puedes ver Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

Alianza Lima vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025

Tras el empate sin goles ante Sporting Cristal, Alanza Lima apunta no ceder otro punto más. Y en el partido que asumirá ante Ayacucho, espera sacar ventaja y quedarse con el encuentro que se diputará en la altura de Cumaná.

Los de Néstor Gorosito afrontan el compromiso con la consigna de recuperar la confianza que será clave en sus respectivos compromisos que corresponden a la Copa Sudamericana, en donde tendrá por oponente a la Universidad Católica de Ecuador.

Por su lado, los 'zorros' llegan de perder 3-1 ante Huancayo, y demostrar una seguidilla irregular en lo que va de la temporada, por lo que están ubicados en el puesto 12 con apenas unas victoria en el Clausura y en el 17 (antepenúltimo) en la tabla acumulada.