¡Se mueve la tabla! Universitario subió al primer puesto y Alianza Lima es segundo en la Liga 1

En pleno momento clave del Torneo Clausura 2025, la Liga 1 sorprendió a Universitario y Alianza Lima revelando sus nuevos lugares en la tabla de posiciones. Resulta que los cremas lideran y los blanquiazules le siguen en la segunda casilla, generando diversos comentarios en el resto de hinchas del fútbol peruano, sobre todo los de Sporting Cristal debido a que su club marcha en el quinto puesto.

Como sabemos, Cusco FC es el firme líder del segundo campeonato de la temporada con 12 unidades, pero la situación cambia totalmente si nos referimos a la Tabla del Hincha del Torneo Apertura que fue revelado recientemente. En ella la 'U' le saca una enorme diferencia al resto de sus rivales, incluyendo a los de Matute, aunque vale precisar que su recinto deportivo tiene una mayor capacidad que el de los demás equipos del balompié nacional.

Mediante sus redes oficiales, la Liga 1 publicó el ranking y Universitario de Deportes es líder con 346,705 mil espectadores recolectados a lo largo del primer certamen de este 2025, mientras que Alianza Lima le sigue con 205,534 mil aficionados. Luego viene Melgar con 90,693 mil asistentes al Estadio Monumental de la UNSA y Sport Boys con 84,492 hinchas en el Miguel Grau del Callao.

La tabla del hincha del Torneo Apertura 2025 en la Liga 1.

Esto generó mucha controversia en los simpatizantes de Sporting Cristal que quedaron en el quinto puesto con 60,282 asistentes, ya que el cuadro rosado recolectó más espectadores pese a que su recinto deportivo es más pequeño. El Alberto Gallardo tiene una capacidad para 19 mil personas en sus tribunas, mientras que el escenario de los chalacos un aforo de 17 mil.

¿Por qué Universitario recolectó más hinchas que Alianza Lima?

Finalmente, es importante precisar que el Estadio Monumental de Universitario es el que mayor capacidad tiene en todo el Perú con un total de 80,093 espectadores permitidos, mientras que el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima solo tiene un aforo permitido para albergar a 33,938 hinchas en sus tribunas; es decir la 'U' posee casi el triple. Ahí radica el por qué un club recolectó más aficionados que el otro.