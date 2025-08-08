- Hoy:
¿Nueva baja? Alianza Lima hace anuncio tras complicado momento en la Liga 1: "Gracias por..."
Alianza Lima sorprendió absolutamente a todos sus hinchas en plena incertidumbre que atraviesa por su rendimiento en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.
Tras haber empatado con Sporting Cristal en Matute y alejado de los primeros puestos del Torneo Clausura, disminuyendo así sus probabilidades de salir campeón de la Liga 1 2025, Alianza Lima decidió hacer un inesperado anuncio que causó asombro en todos sus hinchas alrededor del mundo. A continuación te contamos de qué se trata.
Resulta que, mediante su cuenta oficial de 'X', conocida plataforma social que antes operaba bajo el nombre Twitter, los blanquiazules saludaron por su fecha a una reconocida institución del Perú. Si piensas que es Universitario de Deportes estás equivocado, ya que en realidad nos referimos a su patrocinador Caja Huancayo.
"Celebremos a quienes creen y confían en el presente y futuro. ¡Feliz aniversario Caja Huancayo! Gracias por acompañar el camino de nuestros equipos, desde la cantera hasta la gloria", precisó Alianza Lima, junto a una emotiva imagen que te brindaremos a continuación, donde se lucen algunos de los principales futbolistas del plantel dirigido por Néstor Gorosito.El saludo de Alianza Lima en redes sociales.
Pese a este anuncio, los hinchas no olvidaron que la institución deportiva atraviesa un mal momento en la Liga 1 y debe revertirlo o no podrá salir campeón nacional, sin mencionar que la próxima semana se jugará la vida ante Universidad Católica de Ecuador por la ida de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025.
Próximo partido de Alianza Lima
Previo a su compromiso internacional, Alianza Lima visitará a Ayacucho FC este sábado 9 de agosto desde las 13.00 horas en el Estadio Ciudad de las Américas, en un duelo correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura del Perú. La transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional vía DirecTV Sports.
