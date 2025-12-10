- Hoy:
¿Golpe? Ex Alianza Lima, apodado el 'Samurái', está cerca de firmar por club tricampeón
El 'Samurai', recordado por su paso en Alianza Lima, está muy cerca de romper el mercado y fichar por club tricampeón. Revisa los detalles.
El mercado de fichajes comenzó a moverse en el fútbol peruano y en toda Sudamérica. En ese sentido, y pensando en lo que será la temporada 2026, muchos clubes han iniciado a reforzar sus respectivos planteles, a tal punto que un tricampeón quiere hacerse con los servicios del 'Samurai', mediocampista que pasó hace poco tiempo por Alianza Lima.
Como sabemos, muchos jugadores que pasan por tienda blanquiazul terminan siendo pretendidos por elencos de todo el mundo. Tal es el caso de este volante que tiene 33 años, ya que luego de haber estado en La Victoria se marchó a Temperley de Argentina y ahora está en los planes del América de Cali, uno de los clubes más importantes y grandes de toda Colombia, y por supuesto Sudamérica.
Nos referimos a Adrián Arregui, mediocampista que estuvo todo el 2024 en Alianza Lima y, tras haber culminado su contrato, se marchó a su país natal. Ahora, tras haber tenido un rendimiento destacado, está en los planes de los 'Diablos Rojos' para la temporada 2026, en la que no solo disputará la Liga BetPlay sino también la Copa Sudamericana.
Adrián Arregui en Alianza Lima.
Pese a que quizá algunos no lo saben, al argentino le dicen el 'Samurai' al igual que a Erick Noriega, quien recientemente se marchó a Gremio de Porto Alegre. Ahora, el mediocampista está cerca de firmar por América de Cali, según información del periodista Jaime Alejandro en su cuenta oficial de 'X'. "Adrián Arreguí está a nada de convertirse en nuevo jugador del Escarlata. El volante argentino finaliza contrato con Temperley y su llegada a Cascajal está más que lista. Arreguí está listo para ponerse la roja más importante del país", precisó.
¿En qué clubes ha jugado Adrián Arregui?
- Berazategui
- Excursionistas
- Temperley
- Montreal Impact
- San Martín
- Independiente Medellín
- Huracán
- Independiente
- Alianza Lima
