Fichajes Alianza Lima 2026: rumores, salidas y renovaciones del equipo blanquiazul

La directiva de Alianza Lima debe dejar atrás el mal cierre de la temporada y enfocarse en la conformación de un plantel sólido y competitivo. La consigna es minimizar los errores en el mercado de fichajes, comenzando por la elección de un buen director técnico que supere lo realizado por Néstor Gorosito, especialmente en el ámbito internacional, aunque el principal objetivo será conquistar el título nacional de la Liga 1.

Nómina de jugadores que no seguirán en Alianza Lima.

Fichajes Alianza Lima 2026: rumores, salidas y renovaciones

RUMORESSALIDASRENOVACIONESCONFIRMADOS
Pablo Guede DT (avanzado)Néstor GorositoRenzo Garcés
Federico GirottiGuillermo EnriqueEryc Castillo
Cristian Carbajal (avanzado)Pablo Ceppelini
Alejandro Duarte (avanzado)Ricardo Lagos
D’ Alessandro Montenegro (avanzado)
Jairo Vélez (avanzado)
Darwin Machís

Alianza Lima jugará la fase 1 de Copa Libertadores

Alianza cerró mal la buena temporada que venía teniendo. El equipo blanquiazul que se quedó sin técnico, representará a Perú en la Copa Libertadores 2026 en la etapa 1 al haber quedado en la posición número 4. Deberá superar tres series para llegar a la fase de grupos.

¿Cuándo arranca la Liga 1 2026?

Si bien es cierto aún no se confirmó el inicio de la próxima temporada de la Liga 1 Perú 2026, se estima que será el viernes 30 de enero. La Liga Profesional anunciará próximamente la fecha exacta.

