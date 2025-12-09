Purga en Alianza Lima: lista confirmada de jugadores que no seguirán en el club 'blanquiazul'

La temporada 2025 dejó sensaciones amargas en Alianza Lima. El cuarto lugar en la tabla determinó que el club 'blanquiazul' solo acceda a la Copa Libertadores como Perú 4, un hecho que aceleró decisiones en la interna. Por lo que la directiva tomó drásticas decisiones como la salida de Néstor Gorosito, sin embargo, ello solo fue el inicio en la pasarela de salidas que se avecinan.

Con miras al próximo año, en La Victoria están buscando una reestructuración profunda para volver a pelear por el título nacional y desde el programa L1 Radio, se reveló cuáles son los nombres de los jugadores que no seguirán luciendo los colores del cuadro 'intimo' este 2026.

De momento, son 6 los futbolistas confirmados en dejar a Alianza Lima para el 2026. La lista la encabeza Hernán Barcos, y será acompañado por Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Ángelo Campos y Matías Succar. En el caso del delantero peruano será una operación a préstamo, pues mantiene contrato vigente con los 'blanquiazules'.

Asimismo, se supo que la lista puede incrementarse con el nombre de Alan Cantero, pues el club dueño de su pase, Godoy Cruz, no pretende someterse a un nueva sesión de préstamo y su intención es venderlo, por lo que tienen reuniones pactadas para hablar al respecto, aunque adelantaron que la única opción de que se mantenga es que Alianza Lima desembolse el valor de su carta pase.

Otra negociación pendiente es la de Pablo Lavandeira y el camino no sería complejo, pues el agente del volante uruguayo es el mismo de Jairo Vélez, por lo que se concretaría en los próximos días.

Lista de salidas en Alianza Lima