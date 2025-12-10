Confirmado: Hernán Barcos descartó a club histórico y está cerca de firmar por campeón peruano

Hernán Barcos se despide de Alianza Lima tras cinco años en el club. El ‘Pirata’ ya analiza las opciones para continuar su exitosa carrera y mantenerse en la Liga 1. En medio de los constantes rumores que lo vinculan con Sport Boys, el delantero tomó una decisión clave: descartó la propuesta del club histórico para encaminar su fichaje hacia un vigente campeón del fútbol peruano.

Durante las últimas semanas, el delantero argentino venía conversando con las directiva de la 'Misilera' para poder ser su nuevo refuerzo, especialmente considerando que se encuentra acomodado en Lima junto a toda su familia.

Hernán Barcos descartó a Sport Boys y está cerca de firmar por campeón peruano

No obstante, de acuerdo a la información revelada por el periodista Gustavo Peralta, Hernán Barcos le puso fin a las negociaciones que venía sosteniendo con Sport Boys y, en un gran giro en la novela por su fichaje, está cerca de poder llegar a un acuerdo para defender la camiseta de FC Cajamarca, club que acaba de salir campeón de la Liga 2.

"Hernán Barcos no irá a Sport Boys. La decisión ya fue comunicada a la administración del cuadro rosado. El delantero está cerca de cerrar todo con FC Cajamarca, que le ofrece un proyecto importante y, sobre todo, una mejor propuesta económica", reveló el citado comunicador en su cuenta de 'X'

Hernán Barcos está cerca de firmar contrato con FC Cajamarca.

Según indicó el comunicador, la oferta del cuadro cajamarquino es sumamente atractiva para el delantero; ya que no solo es una mejor propuesta económica, sino que también se trata de un proyecto deportivo de mayor importancia. Recordemos que, FC Cajamarca también fue subcampeón de la Copa Perú 2024.

Hernán Barcos se encuentra en Cajamarca

Recientemente, se conoció que el 'Pirata' llegó hasta la ciudad de Cajamarca, donde fue recibido por Omar Zavaleta, presidente de FC Cajamarca, para sostener un reunión y encaminar su fichaje al club que debutará en la Liga 1 2026.

De esta manera, con la nueva información, todo hace indicar que Hernán Barcos firmará por el club de provincia y se mantendrá jugando en la élite del fútbol peruano.