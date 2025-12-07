Revelan que Hernán Barcos se reunirá con histórico club de la Liga 1: "La propuesta..."

Alianza Lima cayó en las semifinales ante Sporting Cristal y perdió toda chance de ser Perú 2 para la Copa Libertadores. Este partido no solo representó un duro golpe para los blanquiazules, sino que también significó el último partido de Hernán Barcos con camiseta blanquiazul. Tras ello, se conoció que el 'Pirata' ya negocia su fichaje con un club rival de la Liga 1.

Hernán Barcos en negociaciones con rival de Liga 1

En medio de la desolación ocasionada en tienda blanquiazul por perder en la tanda de penales y quedar como Perú 4, una noticia aumentó la tristeza en los hinchas. Luego de que el periodista Diego Sotomayor informará que Hernán Barcos se reunirá con la directiva de Sport Boys para poder seguir en el fútbol profesional.

De acuerdo a lo informado por Sotomayor, el cuadro de la 'Misilera' mantiene el interés por contar con el delantero argentina y potenciar su ofensiva la próxima temporada. En esa línea, ambas partes se reunirán este lunes 8 de diciembre para poder seguir con las negociaciones.

Hernán Barcos definirá su fichaje por Sport Boys en los próximos días.

"Este lunes 8 diciembre nuevamente se reunirán el Pirata con Sport Boys. La propuesta sigue en pie", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'.

De esta forma, todo hace indicar que el futuro del '´Pirata' está lejos de Alianza Lima, pese a que en las últimas horas se conoció que su situación sería reevaluada tras la salida de Néstor Gorosito.

Hernán Barcos ya conversó con el próximo DT de Sport Boys

Hace unos días, Gustavo Peralta señaló que el fichaje de Barcos por Sport Boys se definiría una vez acaben los playoffs. En esa línea, recalcó que el 'Pirata' está interesado en poder fichar por los 'rosados' e incluso ya conversó con el próximo entrenador.

"Todavía está vigente ese tema. Se hablará cuando terminen los playoffs para Alianza. Nolberto Araujo tiene acuerdo de palabra, solo falta la firma. Tengo entendido que Beto y Barcos ya conversaron incluso", reveló el periodista deportivo.