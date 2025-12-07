0
LO ÚLTIMO
¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito
EN DIRECTO
Boca Juniors vs. Racing por la Liga Argentina

¿Cambio de planes? Hernán Barcos tendría una última esperanza de quedarse en Alianza Lima

Hernán Barcos es un referente en Alianza Lima. El delantero se despidió de Matute, pero con la salida de Gorosito todo puede cambiar y tiene opciones de seguir en el cuadro blanquiazul.

Fabian Vega
Hernán Barcos podría quedarse en Alianza Lima
Hernán Barcos podría quedarse en Alianza Lima | Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima se quedó sin chances de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, este resultado los obligó a rescindir el contrato con Néstor Gorosito. Lo próximo es ver la continuidad de los jugadores. Hernán Barcos ya estaba descartado, pero una luz al final del túnel lo podría seguir vistiendo de blanquiazul en la temporada 2026.

Néstor Gorosito se fue de Alianza Lima tras quedar Perú 4 en la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Abogado internacional reveló cuánto le costará a Alianza lima despedir a Néstor Gorosito

"Todo perfilado para que el 'Pirata' siga en Alianza Lima. Reconsideración es necesaria y analizan la continuidad de Franco Navarro, quien en este momento debe irse de la mano con Gorosito. Los contratos con ciertos jugadores es alucinante. El club tiene todas las de perder", informó el periodista Ernesto Cavagneri. Aquí empieza la ilusión para la hinchada blanquiazul.

Hernán Barcos se quedaría en Alianza Lima

Ernesto Cavagneri informó sobre el futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima.

Hay mucha presión por parte de la hinchada para que Hernán Barcos pueda continuar en el club, pero no es un tema sencillo. El 'Pirata' demostró compromiso y amor por Alianza Lima, además es uno de los referentes del plantel. Por ello, los fanáticos exigen su continuidad.

¿Cuándo termina el contrato de Hernán Barcos?

El delantero argentino terminará contrato el 31 de diciembre, hasta ese día será jugador blanquiazul. El 'Pirata' quiere quedarse en Alianza Lima, así que atenderá cualquier llamado para llegar a un acuerdo. Si no es posible, lo más probable es que negocie con algún equipo de la capital, pues no quiere irse de Perú.

¿Cuántos goles anotó Barcos en 2025?

A pesar de tener 41 años, logró disputar una gran cantidad de partidos y anotó 15 goles en la temporada. Sus goles más recordados han sido ante Boca Juniors, Talleres y el último ante Sporting Cristal, a pesar de que perdieron la llave. En los próximos días habrá novedades sobre la supuesta renovación del '9'.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. ¡Lo último! Christian Cueva es presentado como flamante refuerzo de importante club peruano

  2. Alianza Lima sacó ventaja en la ida: venció 3-1 a Universitario por la final Liga Femenina

  3. Universitario goleó 4-0 a Alianza Lima en Matute y desató la algarabía a la hinchada crema

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano