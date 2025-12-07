¿Cambio de planes? Hernán Barcos tendría una última esperanza de quedarse en Alianza Lima

Alianza Lima se quedó sin chances de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, este resultado los obligó a rescindir el contrato con Néstor Gorosito. Lo próximo es ver la continuidad de los jugadores. Hernán Barcos ya estaba descartado, pero una luz al final del túnel lo podría seguir vistiendo de blanquiazul en la temporada 2026.

PUEDES VER: Abogado internacional reveló cuánto le costará a Alianza lima despedir a Néstor Gorosito

"Todo perfilado para que el 'Pirata' siga en Alianza Lima. Reconsideración es necesaria y analizan la continuidad de Franco Navarro, quien en este momento debe irse de la mano con Gorosito. Los contratos con ciertos jugadores es alucinante. El club tiene todas las de perder", informó el periodista Ernesto Cavagneri. Aquí empieza la ilusión para la hinchada blanquiazul.

Ernesto Cavagneri informó sobre el futuro de Hernán Barcos en Alianza Lima.

Hay mucha presión por parte de la hinchada para que Hernán Barcos pueda continuar en el club, pero no es un tema sencillo. El 'Pirata' demostró compromiso y amor por Alianza Lima, además es uno de los referentes del plantel. Por ello, los fanáticos exigen su continuidad.

¿Cuándo termina el contrato de Hernán Barcos?

El delantero argentino terminará contrato el 31 de diciembre, hasta ese día será jugador blanquiazul. El 'Pirata' quiere quedarse en Alianza Lima, así que atenderá cualquier llamado para llegar a un acuerdo. Si no es posible, lo más probable es que negocie con algún equipo de la capital, pues no quiere irse de Perú.

¿Cuántos goles anotó Barcos en 2025?

A pesar de tener 41 años, logró disputar una gran cantidad de partidos y anotó 15 goles en la temporada. Sus goles más recordados han sido ante Boca Juniors, Talleres y el último ante Sporting Cristal, a pesar de que perdieron la llave. En los próximos días habrá novedades sobre la supuesta renovación del '9'.