- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs Celta
- Alianza Lima vs Universitario
- Boca vs Racing
- Perú vs Venezuela
- Tabla Liga de Vóley
Abogado internacional reveló cuánto le costará a Alianza lima despedir a Néstor Gorosito
Nestor Gorosito renovó contrato por todo el 2026, pero lo despidieron tras quedar Perú 4 en la Libertadores. Abogado internacional reveló cuánto pagará Alianza Lima al DT.
Todo lo que le ha pasado a Alianza Lima en un menos de 24 horas es totalmente increíble. De estar cerca a pelear por el cupo de Perú 2, a perder el partido ante Sporting Cristal y quedarse sin DT. Hoy el club blanquiazul hizo oficial la salida de Néstor Gorosito, a pesar de la gran campaña internacional que hizo y lo respaldaba.
PUEDES VER: Sergio Peña rompió su silencio tras fallar penal que dejó a Alianza como Perú 4: "No me..."
Al parecer se equivocaron en renovarle antes de tiempo y todo ante una aparente presión de parte de Néstor Gorosito. Si bien Alianza Lima tuvo un gran paso en el marco internacional, su nivel en la Liga 1 no reflejaba lo mismo. El club no imponía respeto jugando como local, por lo que perdió puntos importantes y no pudo pelear por el título.
Al interrumpir su contrato antes de tiempo, el club deberá pagar las consecuencias y eso significa dinero."Alianza Lima ejecuta la cláusula de rescisión de contrato y despide al Dt Gorosito. Lo indemniza con el monto equivalente a 3 salarios", reveló Marcelo Bee Sellares, popular abogado que ve temas relacionados al fútbol internacional.
Marcelo Bee Sellares habló sobre la salida de Gorosito.
¿Quién renovó el contrato de Gorosito?
El gran señalado por el pueblo blanquiazul es Franco Navarro. No solamente pidieron la salida de 'Pipo', también el cese de Franco Navarro y su hijo, quiénes tienen cargos importantes en la institución. El sábado 6 de diciembre cancelaron la conferencia de prensa tras perder ante Sporting Cristal, aparentemente nadie quiso dar la cara.
¿Cuándo Alianza Lima tendrá nuevo DT?
Lo más probable es que en los próximos días tomen una decisión con respecto al tema. El nuevo DT debe de tener en cuenta el momento de Alianza Lima, además de que participará en la fase 1 de la Copa Libertadores, así como a inicios de año. Antes de diciembre ya deberán oficializar a su nuevo comando técnico.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90