Alianza Lima quiere fichar a jugador pretendido por la ‘U’ tras quedar como Perú 4: "Delantero…"

Alianza Lima no logró el objetivo de quedarse con el cupo Perú 2 y asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras este duro golpe, la directiva blanquiazul ya trabaja en reforzar el plantel con fichajes de jerarquía que permitan pelear el título en el 2026. En ese contexto, se conoció que el club está detrás de un delantero que previamente también fue seguido por Universitario de Deportes.

Alianza Lima quiere fichar a jugador pretendido por Universitario

En el programa 'Mano a Mano' del canal de YouTube 'Denganche', el periodista Michael Succar reveló que la dirección deportiva de Alianza Lima continúa activa en el mercado y mantiene negociaciones con el atacante Luis Ramos, que sonó como posible refuerzo de la 'U', con miras a incorporarlo para la próxima temporada.

Succar detalló que el fichaje dejó de ser un simple interés: ambas partes ya sostuvieron conversaciones formales y, si bien aún no está cerrado, la operación se encuentra encaminada. La intención del club es sumar al delantero tras conocerse que no continuará en las filas de América de Cali para el 2026.

Video: Denganche

"Posibilidades reales, negociaciones avanzando para que Luis Ramos pueda ser pronto futbolista de Alianza Lima. Es una posibilidad concreta, no es solo un interés o un acercamiento. No está confirmado al 100 %, pero si está avanzando. La idea es conformar el ataque con Ramos, Guerrero y otro delantero extranjero que, intuyo, tendría otros características", informó el citado comunicador.

Además, Succar indicó que la directiva blanquiazul también evalúa fichar a un delantero extranjero con un perfil distinto al de Paolo Guerrero y Ramos, con el objetivo de conformar un tridente ofensivo más completo y asegurar mayor poder de gol en la temporada 2026.

Luis Ramos fue pretendido por Universitario de Deportes

Es preciso recordar que Luis Ramos es uno de los jugadores que más interesó en Universitario para reforzar su ataque de cara al Torneo Clausura 2025. De hecho, el propio jugador en más de ocasión reveló su intención de firmar por los cremas. Sin embargo, no se logró concretar la oportunidad.

¿Cuál es el valor de mercado de Luis Ramos?

Tras su gran temporada con el América de Cali, Luis Ramos ha logrado incrementar su cotización en el mercado. De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, el delantero está valorado en 900 mil euros, la cifra más alta de su carrera.