0

Pablo Guede y su polémica controversia con Edison Flores en medio de su posible llegada a Alianza

Alianza Lima tiene en la mira a Pablo Guede como una de sus opciones para ocupar el puesto de técnico. Sin embargo, entre sus antecedentes, el argentino tuvo una dura controversia con Edison Flores.

Luis Blancas
Pablo Guede y su polémica con Edison Flores en medio de su posible llegada a Alianza Lima como DT
Pablo Guede y su polémica con Edison Flores en medio de su posible llegada a Alianza Lima como DT | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima tiene como una de sus principales opciones en reemplazo de Néstor Gorosito a Pablo Guede. Sin embargo, durante su etapa como entrenador en Monarcas Morelia, el argentino tuvo un conflicto significativo con Edison Flores, jugador actual de Universitario de Deportes y de la selección peruana.

Alianza Lima en la mira a un entrenador que tiene a tricampeón con Universitario como asistente

PUEDES VER: Alianza Lima y el tricampeón con Universitario que puede llegar a Matute para 2026

Pablo Guede y su polémica discusión con Edison Flores en medio de su posible llegada a Alianza Lima como DT

Según relató Flores en una entrevista pasada en 'Enfocados' de Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, su salida de Monarcas Morelia se dio de una forma muy polémica, ya que, debido a que se casó, decidió no ir a entrenar con su club, alegando que pidió permiso, pero Pablo Guede, quien en ese momento era su entrenador, no quiso.

"Entonces llamé al técnico (Pablo Guede): 'Profe, recién me he casado, no sé si me puede dar unos días más'. ¿Qué? Pero ¿cómo me vas a decir eso a esta hora, si ya todos tus compañeros están regresando? No, no. Haz lo que quieras", manifestó.

Flores cuenta que, debido a que la respuesta no fue la esperada, decidió no hacer caso a lo dicho por Guede, lo que ocasionó que el posible técnico de Alianza Lima lo congele, dejándolo sin jugar partidos oficiales en la Liga MX.

pablo guede alianza lima

Pablo Guede es una de las principales opciones para ser el DT de Alianza Lima.

"Por terco me quedé. Me entró la conciencia ya dos días después. Unos compañeros me contaron que el DT había dado una charla y dijo que yo ya no iba a jugar más. La malogré, tenía que pedir disculpas nomás", reveló.

De esta forma, el ahora posible técnico de Alianza Lima y quien tiene más posibilidades de ser el reemplazo de Néstor Gorosito, Pablo Guede, tuvo una controversia que ya fue solucionada con el futbolista de Universitario, Edison Flores.

"Quería hablar con él por teléfono o de alguna manera. Al mes (después de su venta a DC United) le envié un audio, me respondió, tuvimos una videollamada y allí solucionamos todo. En ese momento ya me quedé tranquilo", mencionó.

En conclusión, Edison Flores ya no tiene un problema con Pablo Guede y ahora podría convertirse en el entrenador de Alianza Lima si la directiva lo considera como el líder principal que llevará al club a obtener buenos resultados hacia el 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Patrick Zubczuk, ex Universitario, rompió el mercado tras firmar por mítico club de Liga 1: "Retos..."

  2. ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC y dónde ver la ida de Playoffs de la Liga 1?

  3. Alianza Lima goleó 9-1 a Universitario y se coronó campeón para alegría de sus hinchas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano