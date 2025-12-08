Pablo Guede y su polémica controversia con Edison Flores en medio de su posible llegada a Alianza

Alianza Lima tiene como una de sus principales opciones en reemplazo de Néstor Gorosito a Pablo Guede. Sin embargo, durante su etapa como entrenador en Monarcas Morelia, el argentino tuvo un conflicto significativo con Edison Flores, jugador actual de Universitario de Deportes y de la selección peruana.

Pablo Guede y su polémica discusión con Edison Flores en medio de su posible llegada a Alianza Lima como DT

Según relató Flores en una entrevista pasada en 'Enfocados' de Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, su salida de Monarcas Morelia se dio de una forma muy polémica, ya que, debido a que se casó, decidió no ir a entrenar con su club, alegando que pidió permiso, pero Pablo Guede, quien en ese momento era su entrenador, no quiso.

"Entonces llamé al técnico (Pablo Guede): 'Profe, recién me he casado, no sé si me puede dar unos días más'. ¿Qué? Pero ¿cómo me vas a decir eso a esta hora, si ya todos tus compañeros están regresando? No, no. Haz lo que quieras", manifestó.

Flores cuenta que, debido a que la respuesta no fue la esperada, decidió no hacer caso a lo dicho por Guede, lo que ocasionó que el posible técnico de Alianza Lima lo congele, dejándolo sin jugar partidos oficiales en la Liga MX.

Pablo Guede es una de las principales opciones para ser el DT de Alianza Lima.

"Por terco me quedé. Me entró la conciencia ya dos días después. Unos compañeros me contaron que el DT había dado una charla y dijo que yo ya no iba a jugar más. La malogré, tenía que pedir disculpas nomás", reveló.

De esta forma, el ahora posible técnico de Alianza Lima y quien tiene más posibilidades de ser el reemplazo de Néstor Gorosito, Pablo Guede, tuvo una controversia que ya fue solucionada con el futbolista de Universitario, Edison Flores.

"Quería hablar con él por teléfono o de alguna manera. Al mes (después de su venta a DC United) le envié un audio, me respondió, tuvimos una videollamada y allí solucionamos todo. En ese momento ya me quedé tranquilo", mencionó.

En conclusión, Edison Flores ya no tiene un problema con Pablo Guede y ahora podría convertirse en el entrenador de Alianza Lima si la directiva lo considera como el líder principal que llevará al club a obtener buenos resultados hacia el 2026.