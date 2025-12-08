- Hoy:
Alianza Lima y el tricampeón con Universitario que puede llegar a Matute para 2026
Alianza Lima quiere romper el mercado de fichajes y ahora puede traer a sus filas a un histórico jugador de Universitario que salió tricampeón.
Alianza Lima dio por finalizado el contrato que tenía con Néstor Gorosito tras caer eliminado de los play-offs de la Liga 1, que le daba acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Ante ello, se han venido manejando diferentes nombres de técnicos reemplazantes y uno es Pablo Guede, quien tiene dentro de su comando a un tricampeón con Universitario de Deportes: Estamos hablando de Gustavo Grondona.
PUEDES VER: ¿Ricardo Gareca volverá al fútbol peruano para dirigir a Alianza Lima? Esto es lo último que sabe
Alianza Lima busca el fichaje de tricampeón con Universitario tras la salida de Néstor Gorosito
Loret de Mola informó que Alianza tiene como una de sus opciones para cubrir el puesto de técnico que dejó Néstor Gorosito a Pablo Guede, DT que actualmente no cuenta con equipo, pero que tiene dentro de su comando técnico a Grondona, histórico jugador de Universitario.
Guede, entrenador argentino de 51 años y quien ha logrado salir campeón en Uruguay y Chile, es valorado por el cuadro aliancista como una de sus principales opciones para reemplazar a Néstor Gorosito.
Gustavo Grondona podría llegar a Alianza Lima si Pablo Guede ficha como nuevo técnico.
Si esto llegara a concretarse, podría generar un caos entre los clásicos rivales peruanos, ya que el tricampeón con Universitario no se vería expuesto a llegar a Alianza, según afirman los comunicadores. Sin embargo, en caso de aceptar, los hinchas merengues lo tomarían muy mal.
"Hay un nombre que también interesa como DT y tiene dentro de su comando técnico a alguien con pasado crema. Si Alianza lo contrata, Pablo Guede no vendría. Pablo Guede tiene a Grondona como asistente técnico", menciona el periodista Loret de Mola a través de su programa 'Mano a Mano'.
Si bien es cierto no hay un acercamiento o reunión para ver detalles, según pudo conocer Mauricio Loret de Mola, es que Pablo Guede es una opción importante.
Ahora solo está en manos de Alianza Lima escoger al técnico ideal, ya que también se informa sobre un interés con otros entrenadores argentinos: Ricardo Gareca y Omar De Felippe.
Pablo Guede es una de las principales opciones para ser técnico de Alianza Lima.
Es importante mencionar que Pablo Guede entrenó a diversos equipos, entre ellos El Palo, Nueva Chicago, Palestino, San Lorenzo, Colo Colo, Al Ahli, Monarcas Morelia, Necaxa, Málaga, Argentinos Juniors y Puebla.
Por otro lado, Gustavo Grondona, quien es querido por la hinchada de Universitario por ser parte del equipo que se consagró tricampeón en 1998, 1999 y 2000, podría ver ese cariño en peligro si Guede acepta una posible oferta del cuadro de Alianza Lima.
