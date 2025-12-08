¿Lucumí, sondeado por Alianza y Universitario, será el flamante fichaje de Cristal? Esto se sabe

Juan Lucumí es uno de los futbolistas que mayor rendimiento ha tenido durante esta temporada en la Liga 1, y es por eso que ha cautivado los ojos de diferentes clubes, entre ellos Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys y Sporting Cristal. En medio de este panorama, el cuadro celeste se interesó más en el delantero, por lo que la pregunta es si será su nuevo fichaje. Te contamos los detalles.

PUEDES VER: Volante que fue pedido para Alianza y Universitario decidió firmar hasta el 2027 con Cristal

¿Juan Lucumí es nuevo fichaje de Sporting Cristal?

Según informó el periodista de ATV, Fabián Camacho, Lucumí tiene un acuerdo con Cristal para ser su nuevo jugador de cara a la Liga 1 de la temporada 2026.

"Juan Lucumí, jugador de Ayacucho FC, tiene un acuerdo total para ser el nuevo jugador de Sporting Cristal. El atacante colombiano está a detalles de convertirse en refuerzo celeste", se puede leer en su cuenta de Twitter.

Juan Lucumí será jugador de Cristal según el periodista Fabián Camacho.

No obstante, existe una contraparte a lo mencionado por el comunicador, ya que Denilson Barrenechea, quien brinda información del cuadro del Rímac en A Presión, mencionó que es totalmente falso que Lucumí tenga acuerdo con Cristal.

"Falso. Juan Lucumí no ha arreglado con Sporting Cristal. Hubo interés en su momento, pero no pasó de eso", escribió en sus redes sociales en referencia al colombiano.

Juan Lucumí no llegaría a Sporting Cristal según Denilson Barrenechea.

Juan Lucumí jugó 31 partidos durante la temporada 2025 con la camiseta de Ayacucho FC, donde anotó 5 goles entre el Torneo de Apertura y Clausura.

Lucumí, de 26 años, fue elegido el mejor jugador del partido contra Universitario tras una brillante noche que dejó maravillados a distintos clubes. Ahora, tras anunciar su salida de Ayacucho FC al quedar en segunda división, el atacante busca nuevo destino, por lo que en Lima podría estar su futuro.