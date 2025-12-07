Sporting Cristal vs Cusco FC: precio de entradas para la final de los playoffs en el Nacional

Sporting Cristal venció a Alianza Lima y selló su pase a la gran final de los playoffs de la Liga 1, donde enfrentará en una serie de ida y vuelta a Cusco FC en el Estadio Nacional con el objetivo de ser Perú 2. Para lograrlo, los rimenses deberán mejorar su rendimiento en busca de sacar una ventaja para la vuelta en la ciudad imperial. Conoce en esta nota los precios para las entradas del partido.

Sporting Cristal vs Cusco FC: precios de las entradas

Mediante sus redes sociales, Sporting Cristal anunció los diversos precios de las entradas para su enfrentamiento ante Cusco FC por la final de ida de los playoffs de la Liga. A continuación, te dejamos los precios para las distintas tribunas habilitadas del Estadio Nacional de Lima:

Popular Sur: S/ 22.90 | S/. 12.90 soles (Niño)

Oriente Alta y Baja Central: S/ 45.90 | S/ 29.90 soles (Niño)

Oriente Intermedia Central: S/ 55.90 | S/ 34.90 soles (Niño)

Oriente Alta Lateral Norte y Sur: S/ 29.90 | S/ 19.90 soles (Niño)

Oriente Intermedia Lateral Norte y Sur: S/ 34.90 | S/ 24.90 soles (Niño)

Oriente Baja Lateral Norte y Sur: S/ 32.90 | S/ 19.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Central Pullman: S/ 129.90

Occidente Baja Central: S/ 89.90 | S/ 59.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Central: S/ 99.90 | S/ 69.90 soles (Niño)

Occidente Alta Central: S/ 79.90 | S/ 54.90 soles (Niño)

Occidente Alta Lateral Norte y Sur: S/ 59.90 | S/ 39.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Lateral Norte y Sur: S/ 74.90 | S/ 29.90 soles (Niño)

Occidente Baja Lateral Sur: S/ 69.90 | S/ 39.90 soles (Niño)

Sporting Cristal anunció los precios de las entradas para enfrentar a Cusco FC.

¿Dónde comprar entradas para el Sporting Cristal vs Cusco FC por los playoffs de Liga 1?

Las entradas para poder asistir al partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC en el Estadio Nacional por la ida de los playoffs de la Liga 1 estarán disponibles mediante el sitio web de Joinuss. Cabe señalar que, primero deberás tener una cuenta registrada para poder adquirir los boletos.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Cusco FC a la final de playoffs?

La escuadra rimense logró un resultado agónica en Matute y terminó forzando los penales gracias a un sobresaliente Martín Távara. Sin embargo, el equipo de Paulo Autuori ha mostrado muchas falencias en su estilo de juego y un mal esquema defensivo, algo que deberán mejorar para medirse ante un gran equipo como es Cusco FC.

Por su parte, el cuadro 'Dorado' llega en un mejor estado físico luego de haber descansado por varias semanas para este encuentro. El equipo de Miguel Rondelli ha sido uno de los protagonistas de la temporada y buscará sellar con broche de oro el año. Para ello, contarán con su gran figura: Facundo Callejo, el máximo goleador de la Liga 1.