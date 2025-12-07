Julinho se rindió en elogios ante figura de Sporting Cristal tras triunfo ante Alianza: "Muy bien"

Sporting Cristal vino de abajo y se impuso en penales ante Alianza Lima por las semifinales de los playoffs de la Liga 1. Los rimenses dieron el golpe y un paso importante rumbo a ser Perú 2 y asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras el partido, Julinho no dudó en rendirse en elogios ante una figura del equipo del Rímac.

Julinho elogió a figura de Sporting Cristal tras triunfo ante Alianza Lima

Durante el programa 'A Presión Radio', el exfutbolista analizó el desarrollo del partido en el Estadio Alejandro Villanueva y no dudó en señalar el principal error que cometió Alianza Lima. Para Julinho, el momento que cambió el rumbo del encuentro fue cuando los rimenses empezaron a adueñarse del balón y apareció la gran figura de Martín Távara.

En esa línea, el ídolo rimense expresó su admiración por el volante peruano y destacó que atraviesa su mejor nivel de la temporada. Además, subrayó su notable golpeo en los tiros libres, criticando a la defensa íntima por cometer faltas peligrosas cerca del área.

Video: A Presión

"Sporting Cristal comenzó a manejar el balón de la mejor manera y Alianza cometió un error gravísimo porque inició a hacer faltas cerca del área. Donde Martín Távara marcó una diferencia tremenda. Távara está en su mejor momento en Sporting Cristal y aparte con la pelota parada. Él está muy bien y sabía que si hace un tiro libre, aumentaba la posibilidad y fue un golazo", expresó.

Por otro lado, el ex '10' del cuadro bajopontino defendió a Guillermo Viscarra por el gol del empate al señalar que el disparo de Martín Távara era inatajable. "Hay muchos que dicen que Viscarra falló pero la pelota fue al ángulo, la comba que hace y mérito total de Távara", añadió.

Martín Távara renovó contrato con Sporting Cristal

Según reveló el periodista Percy Ramos de L1 MAX, durante la transmisión del partido, Martín Távara extendió su vínculo con Sporting Cristal hasta finales del 2027. De esta forma, el volante le pone fin a los rumores que lo colocaban fuera de tienda celeste.