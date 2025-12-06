0
EN DIRECTO
Penales entre Alianza Lima vs Sporting Cristal

Martín Távara anotó el agónico empate a favor de Sporting Cristal con un remate de larga distancia

Martín Távara anotó el gol del empate 3-3 y se convirtió en héroe de Sporting Cristal desde el estadio de Alianza Lima, Alejandro Villanueva.

Luis Blancas
Martín Távara anotó el empate de Cristal ante Alianza en Matute
Martín Távara anotó el empate de Cristal ante Alianza en Matute | Composición: Líbero
COMPARTIR

Martín Távara no deja de sorprender y ahora anotó un triplete que ayudó a Sporting Cristal a continuar en carrera dentro de los play-offs de la Liga 1. Con su gol llevó al club celeste hasta la tanda de penales contra Alianza Lima desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal juegan EN VIVO HOY por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 Perú 2025.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO por Liga MAX: sigue aquí los penales

Video: L1MAX

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO por Liga MAX: sigue aquí los penales

  2. ¿Cómo se define al ganador si Alianza Lima y Sporting Cristal empatan en la vuelta de playoffs?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano