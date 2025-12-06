0
Paolo Guerrero anotó el 3-1 a favor de Alianza Lima y tuvo peculiar celebración

Paolo Guerrero no quiere quedarse atrás y también anotó un gol importante para Alianza Lima, lo que le da la oportunidad de jugar la última fase de los play-offs ante Cusco FC.

Luis Blancas
Paolo Guerrero anotó el 3-1 de Alianza ante Cristal
Paolo Guerrero anotó el 3-1 de Alianza ante Cristal | Composición: Líbero
Paolo Guerrero sigue vigente y ahora anotó el 3-1 de Alianza Lima ante Sporting Cristal con una peculiar celebración que, sin duda, se da luego de las críticas que recibió tras el último partido ante los celestes en el Estadio Nacional de Lima en donde el partido quedó empate 1-1.

Eryc Castillo apareció así en el Alianza Lima vs Sporting Cristal.

PUEDES VER: ¡Picó la 'Culebra'! Eryc Castillo sorprende y marca su doblete tras error de Cristal

Paolo Guerrero anotó el 3-1 de Alianza Lima ante Cristal desde Matute

Antes de finalizar el primer tiempo, Paolo Guerrero aprovechó un gran pase largo de Miguel Trauco y anotó el 3-1 del cuadro blanquiazul sobre Sporting Cristal, dejando sin opciones a Diego Enríquez.

Video: L1MAX

Si bien el gol es importante para la confianza de Guerrero, quien quiere seguir sumando goles que sean importantes para la historia de Alianza, hubo una escena que no podemos dejar pasar de lado: su inesperada celebración tocándose la oreja.

paolo guerrero

Paolo Guerrero celebrando el gol ante Cristal tocándose la oreja en son de molestia.

Este peculiar momento en la hora de la celebración puede interpretarse como la molestia de Paolo Guerrero tras recibir muchas críticas de los hinchas blanquiazules que pedían su salida, ya que no anotó gol en el duelo de ida contra los celestes, a diferencia del otro delantero, Hernán Barcos.

No obstante, este gol del 'Depredador' podría significar la clasificación casi segura de Alianza Lima a la siguiente ronda de los play-offs de la Liga 1, donde se enfrentaría a Cusco FC por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

Luis Blancas
Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

