- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Betis vs Barcelona
- Inter Miami vs Vancouver
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Paolo Guerrero anotó el 3-1 a favor de Alianza Lima y tuvo peculiar celebración
Paolo Guerrero no quiere quedarse atrás y también anotó un gol importante para Alianza Lima, lo que le da la oportunidad de jugar la última fase de los play-offs ante Cusco FC.
Paolo Guerrero sigue vigente y ahora anotó el 3-1 de Alianza Lima ante Sporting Cristal con una peculiar celebración que, sin duda, se da luego de las críticas que recibió tras el último partido ante los celestes en el Estadio Nacional de Lima en donde el partido quedó empate 1-1.
Paolo Guerrero anotó el 3-1 de Alianza Lima ante Cristal desde Matute
Antes de finalizar el primer tiempo, Paolo Guerrero aprovechó un gran pase largo de Miguel Trauco y anotó el 3-1 del cuadro blanquiazul sobre Sporting Cristal, dejando sin opciones a Diego Enríquez.
Video: L1MAX
Si bien el gol es importante para la confianza de Guerrero, quien quiere seguir sumando goles que sean importantes para la historia de Alianza, hubo una escena que no podemos dejar pasar de lado: su inesperada celebración tocándose la oreja.
Paolo Guerrero celebrando el gol ante Cristal tocándose la oreja en son de molestia.
Este peculiar momento en la hora de la celebración puede interpretarse como la molestia de Paolo Guerrero tras recibir muchas críticas de los hinchas blanquiazules que pedían su salida, ya que no anotó gol en el duelo de ida contra los celestes, a diferencia del otro delantero, Hernán Barcos.
No obstante, este gol del 'Depredador' podría significar la clasificación casi segura de Alianza Lima a la siguiente ronda de los play-offs de la Liga 1, donde se enfrentaría a Cusco FC por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90