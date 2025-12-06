0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

Néstor Gorosito y su firme mensaje tras partido con Cristal: "La historia a veces no…"

El entrenador Néstor Gorosito se pronunció sobre el encuentro contra Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 y dejó rotundo mensaje.

Erickson Acuña
Néstor Gorosito dejó rotundo comentario sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal.
Néstor Gorosito dejó rotundo comentario sobre el Alianza Lima vs Sporting Cristal. | Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal y Alianza Lima empataron por la mínima en el encuentro de ida de los playoffs de la Liga 1 disputado en el Estadio Nacional. El partido disputado hace unos días atrás dejó diversas reacciones en los hinchas y del propio Néstor Gorosito, quien no dudó en pronunciarse previo al choque de vuelta.

Jairo Vélez tiene acuerdo con Alianza Lima y descartó a Universitario

PUEDES VER: Confirmado: Jairo Vélez tiene acuerdo con Alianza Lima y descartó a Universitario

(Video: L1 MAX)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Universitario goleó 4-0 a Alianza Lima en Matute y desató la algarabía a la hinchada crema

  2. Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO HOY: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

  3. ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario y dónde ver la final de la Liga Femenina 2025?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano