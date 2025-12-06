- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Betis vs Barcelona
- Inter Miami vs Vancouver
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
¡Silenció Matute! Martín Távara anotó el 1-0 de Cristal ante Alianza tras mano de Castillo
Martín Távara se convierte en héroe y anota el 1-0 de Sporting Cristal, lo cual podría darle la clasificación en el duelo contra Cusco FC.
Sporting Cristal pierde 1-2 ante Alianza Lima, pero tras un gran gol de Martín Távara desde el punto penal, comenzó ganando y silenció el Estadio Alejandro Villanueva, lleno de hinchas blanquiazules en ese momento. De esta forma, los celestes estaban cerca de clasificar a la siguiente fase para enfrentar a Cusco FC, pero los locales empataron de inmediato.
PUEDES VER: Tras tiro de esquina de Alianza, así fue la gran jugada de Maxloren Castro que terminó en penal
Martín Távara anotó el 1-0 de Sporting Cristal ante Alianza Lima en Matute
A los 06 minutos del primer tiempo, Maxloren Castro comenzó la jugada que terminaría en gol de Cristal tras un penal cobrado tras mano de Eryc Castillo.
Video: L1MAX
Ian Wisdom supo aprovechar la ocasión de gol que tuvo en sus pies y decidió pegarle al arco, pero tras el remate, el delantero ecuatoriano se interpuso en el camino del balón chocando su brazo e impidiendo que el remate llegue al arco de Guillermo Viscarra.
Esto ocasionó que el árbitro Kevin Ortega, con ayuda del VAR, tome la decisión de cobrar un penal que al principio fue dudoso, pero luego de revisar las cámaras la terna arbitral decidió por cobrarlo.
Martín Távara, quien ya es uno de los jugadores más trascendentales del club, tomó el balón para hacerse cargo del penal que, al final, lo convirtió en gol, silenciando por un momento el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.
Sin embargo, los minutos pasaron y Alianza Lima respondió de forma rotunda volteando el encuentro por 2-1 con goles de Eryc Castillo, quien en su momento fue el villano y ahora se convierte en el total protagonista tras su doblete.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90