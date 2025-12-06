¡Silenció Matute! Martín Távara anotó el 1-0 de Cristal ante Alianza tras mano de Castillo

Sporting Cristal pierde 1-2 ante Alianza Lima, pero tras un gran gol de Martín Távara desde el punto penal, comenzó ganando y silenció el Estadio Alejandro Villanueva, lleno de hinchas blanquiazules en ese momento. De esta forma, los celestes estaban cerca de clasificar a la siguiente fase para enfrentar a Cusco FC, pero los locales empataron de inmediato.

Martín Távara anotó el 1-0 de Sporting Cristal ante Alianza Lima en Matute

A los 06 minutos del primer tiempo, Maxloren Castro comenzó la jugada que terminaría en gol de Cristal tras un penal cobrado tras mano de Eryc Castillo.

Video: L1MAX

Ian Wisdom supo aprovechar la ocasión de gol que tuvo en sus pies y decidió pegarle al arco, pero tras el remate, el delantero ecuatoriano se interpuso en el camino del balón chocando su brazo e impidiendo que el remate llegue al arco de Guillermo Viscarra.

Esto ocasionó que el árbitro Kevin Ortega, con ayuda del VAR, tome la decisión de cobrar un penal que al principio fue dudoso, pero luego de revisar las cámaras la terna arbitral decidió por cobrarlo.

Martín Távara, quien ya es uno de los jugadores más trascendentales del club, tomó el balón para hacerse cargo del penal que, al final, lo convirtió en gol, silenciando por un momento el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Sin embargo, los minutos pasaron y Alianza Lima respondió de forma rotunda volteando el encuentro por 2-1 con goles de Eryc Castillo, quien en su momento fue el villano y ahora se convierte en el total protagonista tras su doblete.