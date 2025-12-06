- Hoy:
Futbolista de Alianza Lima se perderá partidos finales del torneo y revelan su futuro: "Cruz Azul"
¡Atención! Figura de Alianza Lima no está presente en trascendentales duelos que afrontará el cuadro blanquiazul a fin de año. ¿Quién es y cuál será su nuevo club?
Alianza Lima cuenta las horas para afrontar un vibrante duelo por la final ida de la Liga Femenina 2025 ante Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, previo al enfrentamiento se conoció que una figura del cuadro íntimo será baja en los próximos encuentros.
Figura de Alianza Lima fichará por Cruz Azul de México
De acuerdo a la información que brindó la periodista Luccina Aparicio en sus redes sociales, la seleccionada peruana Mía León parece tener casi cerrada su incorporación a Cruz Azul de México la siguiente temporada, por lo que su presencia con camiseta del elenco blanquiazul quedó descartada este 2025.
"Mía León no estará presente en los partidos finales con el equipo blanquiazul hay oferta del exterior (Cruz Azul)", señaló la comunicadora en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Mia León dejará Alianza Lima Femenino a final de temporada
León se suma a la sorpresiva ausencia de la delantera Adriana Lúcar, luego de que Alianza Lima hiciera oficial la lista de futbolistas concentradas para recibir a las 'Leonas' por la primera final de la Liga Femenina 2025 en el Estadio de Matute.
Alianza Lima Femenino anunció a sus convocadas para jugar ante Universitario/Foto: X
Mía León reforzó al plantel victoriano a mediados de temporada, procedente de Madrid CFF de la Primera de España. La talentosa deportista fue uno de los pedidos que tuvo el técnico chileno José Letelier para potenciar su volante.
La experiencia de la joven atleta también radica en su paso por la selección peruana femenina en donde tuvo participación en amistosos, así como con la Sub 17 y Sub 20 de la 'Bicolor'.
