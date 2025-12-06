¿Fichaje? Volante de Cusco FC se deshizo en elogios por Universitario: "Tuvimos una charla..."

Cusco FC espera por conocer a su próximo rival entre Alianza Lima o Sporting Cristal en los Playoffs de la Liga 1 2025. Pero ahora, lo que ha dejado realmente sorprendidos a los hinchas son las recientes declaraciones de una actual figura de los 'Guerreros Dorados' sobre Universitario de Deportes.

Jugador de Cusco FC llenó de elogios a Universitario

En una entrevista con el programa 'Sin Cassette' de YouTube, el volante ofensivo Iván Colman recordó la vez cuando enfrentaron a los merengues por el Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental a lo que no dudó en resaltar que el cuadro de Jorge Fossati se mostró como un plantel totalmente efectivo en todas sus líneas.

Iván Colman llenó de elogios a Universitario tras ganar el tri en la Liga 1 2025

"Arrancamos el partido y ya nos habían hecho dos goles de pelota parada en 20 minutos. Eso cambia todos los papeles, pero nosotros seguimos igual. Terminamos en un 3-2, justo en el momento que sentimos que pudimos hacer algo más, pero ellos estaban un paso adelante en cuanto a ritmo, control, pase, presión, nos presionaban bien", expresó.

(Video: YouTube - Sin Cassette)

Bajo ese escenario, el también atacante argentino reconoció que tras la derrota frente a los cremas en el coloso de Ate, el comando técnico del equipo cusqueño conversó con todo el plantel para corregir algunos errores y volver a enfocarse en los últimos duelos de la Liga 1. Sumado a ello, manifestó que Universitario es justo merecedor del 'tri' esta temporada.

"Después de ese partido tuvimos una charla con el grupo y creo que nos hizo mejorar. Ese ritmo superior solo lo sentí en el Monumental contra la 'U' y en el primer partido contra Alianza, pero porque nosotros no estábamos bien. Ya lo dije siento que ellos son los merecedores del campeonato", añadió.

"Son un equipo muy sólido, tienen jugadores muy rápidos por fuera, los delanteros son muy buenos, los volantes también. Son un equipo que se compacta muy bien, saben a lo que juegan", concluyó el atacante extranjero.