Fue campeón con River Plate de Argentina y suena para reforzar a Universitario: "En contacto"

En Universitario de Deportes se tiene como objetivo principal reforzar el plantel de jugadores para tener variedad a la hora de hacer los cambios en el torneo local y en la Copa Libertadores. A pesar de que se creía que Jairo Vélez permanecería en la 'U', los planes del jugador son otros y ahora se convertirá en refuerzo de Alianza Lima. Por ello, la directiva 'crema' empieza a barajar nuevos nombres como fichajes de cara al próximo año.

PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora firmó hasta 2027 con Juan Pablo II

La Liga 1 contará con un alto nivel de competencia para la siguiente temporada debido a los nombres que se manejan como refuerzos de los principales equipos que lucharán por obtener el campeonato. Tras confirmarse que Jairo Vélez no seguirá siendo jugador de Universitario, en el actual tricampeón del fútbol peruano se empieza a revelar los nombres que llegarían como refuerzos.

Exjugador de River Plate suena para reforzar Universitario

El mercado de fichajes empezó a moverse en el mundo crema y según el periodista deportivo Fabián Camacho, la 'U' habría despertado interés por fichar a Tomás Martínez, actual jugador de FC Melgar que también supo salir campeón en River Plate de Argentina en el 2014.

"Ante la inminente salida de Jairo Vélez, Universitario se puso en contacto con Tomás Martínez de FC Melgar", sostuvo el Camacho a través de sus redes sociales sobre las comunicaciones entre el jugador y la institución.

Universitario se interesa por jugador de FC Melgar.

¿En qué equipo ha jugado Tomás Martínez?

Tomás Martínez inició su carrera en River Plate y luego continuó en Tenerife, Defensa y Justicia, Braga, Houston Dynamo y Aldosivi. Actualmente es jugador del FBC Melgar.

¿De cuánto es el valor de Tomás Martínez?

El precio actual de Tomás Martínez, centrocampista izquierdo, es de 600 mil euros, según indica el portal Transfermarket en su portal web. El jugador tiene contrato con Melgar hasta finales del 2026.