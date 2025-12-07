- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs Celta
- Alianza Lima vs Universitario
- Boca vs Racing
- Perú vs Venezuela
- Tabla Liga de Vóley
Exfutbolista de Universitario revela su alegría tras fichar por Alianza Lima: "Muy contento"
Este destacado jugador defendió la camiseta de Universitario por varios años; no obstante, ahora sorprendió al expresar públicamente su alegría por haber firmado con Alianza Lima.
Alianza Lima no consiguió la hazaña y cayó en la tanda de penales ante Sporting Cristal. Con este resultado, los blanquiazules quedaron relegados como Perú 4, desaprovechando la fuerte inversión realizada en su plantel. En medio del duro cierre de temporada, uno de sus fichajes más recientes, recordado por su pasado en Universitario, sorprendió al expresar su alegría por defender la camiseta íntima.
PUEDES VER: Sergio Peña rompió su silencio tras fallar penal que dejó a Alianza como Perú 4: "No me..."
Exfutbolista de Universitario revela su alegría tras su fichaje por Alianza Lima
Previo al inicio del partido ante Cristal, el periodista de 'L1 MAX', Eduardo Combe, conversó con Josué Estrada, quien acudió a Matute para alentar a sus compañeros pese a estar ausente por lesión.
Durante la entrevista, el comunicador le consultó cómo se ha sentido desde su llegada al club a mitad de temporada. Estrada sorprendió al señalar que, con el paso de los meses, ha aprendido a querer a la institución victoriana y a su hinchada, destacando la intensidad y el ambiente único que se vive en Matute, incluso dejando atrás su pasado crema.
Video: L1 MAX
"Me he sentido bien, la verdad que estoy muy contento de haber tomado esa decisión (de fichar por Alianza Lima). He aprendido a querer a Alianza y a valorar los colores. Se siente otro estilo de vida al venir a Matute, poco a poco estoy aprendiendo a valorar eso", expresó el lateral.
El defensor fue uno de los refuerzos de Alianza Lima a mitad de año tras su destacado rendimiento en Cienciano. Aunque consiguió sumar minutos importantes, también se perdió varios encuentros debido a problemas físicos.
Josué Estrada y su paso por Universitario de Deportes
El lateral de 28 años ha pasado por diversos clubes del fútbol peruano, siendo Universitario uno de los más representativos. Llegó al equipo merengue para disputar la temporada 2016 y permaneció dos años en la institución. Si bien no logró mostrar su mejor versión, acumuló una buena cantidad de partidos: disputó 23 encuentros y aportó una asistencia durante su etapa en Ate.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90