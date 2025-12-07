Exfutbolista de Universitario revela su alegría tras fichar por Alianza Lima: "Muy contento"

Alianza Lima no consiguió la hazaña y cayó en la tanda de penales ante Sporting Cristal. Con este resultado, los blanquiazules quedaron relegados como Perú 4, desaprovechando la fuerte inversión realizada en su plantel. En medio del duro cierre de temporada, uno de sus fichajes más recientes, recordado por su pasado en Universitario, sorprendió al expresar su alegría por defender la camiseta íntima.

Exfutbolista de Universitario revela su alegría tras su fichaje por Alianza Lima

Previo al inicio del partido ante Cristal, el periodista de 'L1 MAX', Eduardo Combe, conversó con Josué Estrada, quien acudió a Matute para alentar a sus compañeros pese a estar ausente por lesión.

Durante la entrevista, el comunicador le consultó cómo se ha sentido desde su llegada al club a mitad de temporada. Estrada sorprendió al señalar que, con el paso de los meses, ha aprendido a querer a la institución victoriana y a su hinchada, destacando la intensidad y el ambiente único que se vive en Matute, incluso dejando atrás su pasado crema.

Video: L1 MAX

"Me he sentido bien, la verdad que estoy muy contento de haber tomado esa decisión (de fichar por Alianza Lima). He aprendido a querer a Alianza y a valorar los colores. Se siente otro estilo de vida al venir a Matute, poco a poco estoy aprendiendo a valorar eso", expresó el lateral.

El defensor fue uno de los refuerzos de Alianza Lima a mitad de año tras su destacado rendimiento en Cienciano. Aunque consiguió sumar minutos importantes, también se perdió varios encuentros debido a problemas físicos.

Josué Estrada y su paso por Universitario de Deportes

El lateral de 28 años ha pasado por diversos clubes del fútbol peruano, siendo Universitario uno de los más representativos. Llegó al equipo merengue para disputar la temporada 2016 y permaneció dos años en la institución. Si bien no logró mostrar su mejor versión, acumuló una buena cantidad de partidos: disputó 23 encuentros y aportó una asistencia durante su etapa en Ate.