¿Vuelve a Alianza? Yordy Reyna habló sobre posible regreso a Perú: "La próxima temporada..."
Yordy Reyna es uno de los futbolistas más emblemáticos de Alianza Lima y al igual que Farfán, Pizarro o Carrillo, también salió de La Victoria para triunfar en el extranjero.
Yordy Reyna volvió a las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva (Matute) para ver el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal. Lamentablemente, el resultado no fue el que los hinchas blanquiazules quisieron, pero el destacado futbolista sorprendió a todos al hablar sobre su futuro y si tiene planes de regresar a La Victoria.
PUEDES VER: Miguel Araujo confiesa la fuerte charla de Paulo Autuori tras ir perdiendo ante Alianza: "La pu..."
En pleno mercado de fichajes y donde todos los equipos buscan fichar a los mejores futbolistas de diferentes ligas, a Yordy Reyna se le preguntó si volverá pronto a vestir los colores de Alianza Lima y su respuesta causó ilusión en la hinchada del equipo Íntimo.
Yordy Reyna revela si volverá a Alianza Lima
El presente de Yordy Reyna está en el Rodina Moscú de la Primera División de Rusia y su buen momento en el equipo europeo es un factor fundamental para que el futbolista peruano siga triunfando en el exterior. Por lo que su regreso a Alianza Lima queda descartado, pero no por completo.
"Tengo contrato, siempre lo digo. Yo creo que el equipo está bien, ha venido bien. Solamente son cosas que pasan en el fútbol y nada, esperemos que la próxima temporada sea buena. Si Dios quiere, más adelante volver", dijo para José Varela
(Video: José Varela)
¿Qué dijo Yordy Reyna sobre la derrota de Alianza ante Cristal?
El exjugador de Alianza Lima llegó a Matute para disfrutar en lo que sería una noche de celebración en La Victoria, pero la gran hazaña de Sporting Cristal y Martín Távara evitó la alegría blanquiazul. Reyna, quien supo ser campeón con las divisiones menores, lamentó lo sucedido.
"Muy contento de siempre venir a visitar, a ver los partidos de Alianza; uno salió de aquí. Triste por el resultado, pero así es el fútbol. Un partido controlado, pero así es el fútbol. Esperemos que la próxima temporada para Alianza sea muy buena", sostuvo.
