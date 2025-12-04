Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora firmó hasta 2027 con Juan Pablo II
El mediocampista no logró un buen rendimiento en Universitario de Deportes y ahora ha firmado con Juan Pablo II hasta la temporada 2027 de la Liga 1.
Universitario de Deportes es uno de los clubes peruanos que ha tenido jugadores dentro de su cantera que lograron destacar en su primer equipo, mientras que otros no lo consiguieron debido a la falta de oportunidades. Este es el caso de Christian Flores, un mediocampista que ahora pertenece a Juan Pablo II y ha renovado su contrato.
Jugador que no destacó en Universitario ahora firmó hasta 2027 con Juan Pablo II
Según informó el periodista de L1MAX, Ernesto Jerónimo Macedo León, Christian Flores renovó por dos temporadas con Juan Pablo II, es decir, hasta 2027, y jugará en la Liga 1 con el objetivo de conseguir el campeonato nacional y clasificar a la Copa Sudamericana o Libertadores.
Video: Ernesto Macedo
El pivote de 24 años perteneció a las filas de Universitario, logrando ascender desde la reserva hasta el primer equipo y disputando 4 partidos en 2021. Sin embargo, debido a la falta de oportunidades, dejó el club para unirse a varios equipos de la Liga 1 y Liga 2.
En toda su carrera como futbolista profesional, Christian Flores ha logrado jugar en Universitario de Deportes, Deportivo Coopsol, Deportivo Municipal, Alianza Atlético y, por último, en Juan Pablo II.
En el equipo de Chongoyape, Flores logró encontrar su mejor rendimiento, por lo que el cuadro que rinde homenaje al Papa Juan Pablo II decidió renovarle por dos temporadas más.
Christian Flores, exjugador de Universitario de Deportes, renovó con Juan Pablo II hasta 2027.
En esta temporada 2025, el popular 'Ojitos' logró jugar el Torneo Apertura y Clausura, participando en 31 partidos de los 35 posibles. Su regularidad fue clave para evitar el descenso y acercarse a una posible clasificación a la Copa Sudamericana.
Ahora, Christian Flores solo le queda mirar hacia el futuro y conseguir los objetivos que tiene con Juan Pablo II. Sin embargo, como es un jugador de la casa de Universitario, podría generar interés en el equipo donde se formó si logra tener una buena temporada.
