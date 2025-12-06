0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

Universitario sufrió goleada ante Cristal y perdió toda chance de ser campeón nacional

Universitario de Deportes no está atravesando un buen momento futbolístico y recientemente fue humillado por Sporting Cristal con una goleada que lo deja sin posibilidades de ser campeón nacional.

Luis Blancas
Sporting Cristal goleó a Universitario y puede ser campeón nacional
Sporting Cristal goleó a Universitario y puede ser campeón nacional | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes es uno de los clubes peruanos que no quiere que sus categorías demuestren capacidad para ganar campeonatos. Esto se evidenció en el Torneo Juvenil Sub-18, donde intentaron alcanzar el título nacional. Sin embargo, un sólido Sporting Cristal se adelantó para frustrar su sueño al golearlos en la semifinal del Torneo Clausura.

Jorge Fossati pidió a criticado exjugador de Alianza para reforzar a Universitario en el Clausura 2025

PUEDES VER: Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario

Universitario perdió 5-2 ante Cristal y ya no jugará la gran final

Cristal venció por 3-1 a Universitario en las semifinales del Torneo Juvenil Sub-18 de la Federación Peruana de Fútbol. En el global, los rimenses golearon a los cremas por 5-2.

Esto, debido a que en el primer cruce, el conjunto del Rímac venció 2-1 a los de Ate en Campo Mar con goles de Gerson Castillo y José María Mellán.

sporting cristal universitario

Sporting Cristal venció 5-2 a Universitario y clasificó a la final del Torneo Clausura del Torneo Juvenil Sub-18.

En el encuentro de vuelta de las semifinales, los goleadores de Sporting Cristal fueron Favio Ampuero, Arnold Cotito y el mismo José María Mellán, quien anotó en los dos partidos.

Si bien fue un gran encuentro que tuvo como principal dominador a los celestes, no todo fue bonito, ya que en medio del partidazo ocurrió que Hiroshi Mejía, futbolista de Universitario, sufrió una conmoción cerebral, paralizando por 8 minutos el partido. No obstante, fue llevado a la clínica local donde se está recuperando.

Con esta victoria y clasificación, Cristal alcanzará a jugar la final del Torneo Clausura del campeonato juvenil, donde se enfrentará a Alianza Lima en ida y vuelta, tras haber ganado su llave ante Sport Boys.

Recordemos que si Sporting Cristal logra coronarse campeón del Clausura venciendo a Alianza automáticamente serán campeones nacionales del Torneo Juvenil Sub-18, ya que a principio de año logró ser campeón del Torneo Apertura.

Además, los celestes y blanquiazules pueden conseguir el cupo a la Copa Libertadores Sub-20 si logran obtener el título nacional.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario y dónde ver la final de la Liga Femenina 2025?

  2. Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY por Liga 1: a qué hora juega, apuestas y dónde ver los playoffs

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano