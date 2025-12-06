- Hoy:
Universitario sufrió goleada ante Cristal y perdió toda chance de ser campeón nacional
Universitario de Deportes no está atravesando un buen momento futbolístico y recientemente fue humillado por Sporting Cristal con una goleada que lo deja sin posibilidades de ser campeón nacional.
Universitario de Deportes es uno de los clubes peruanos que no quiere que sus categorías demuestren capacidad para ganar campeonatos. Esto se evidenció en el Torneo Juvenil Sub-18, donde intentaron alcanzar el título nacional. Sin embargo, un sólido Sporting Cristal se adelantó para frustrar su sueño al golearlos en la semifinal del Torneo Clausura.
PUEDES VER: Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario
Universitario perdió 5-2 ante Cristal y ya no jugará la gran final
Cristal venció por 3-1 a Universitario en las semifinales del Torneo Juvenil Sub-18 de la Federación Peruana de Fútbol. En el global, los rimenses golearon a los cremas por 5-2.
Esto, debido a que en el primer cruce, el conjunto del Rímac venció 2-1 a los de Ate en Campo Mar con goles de Gerson Castillo y José María Mellán.
Sporting Cristal venció 5-2 a Universitario y clasificó a la final del Torneo Clausura del Torneo Juvenil Sub-18.
En el encuentro de vuelta de las semifinales, los goleadores de Sporting Cristal fueron Favio Ampuero, Arnold Cotito y el mismo José María Mellán, quien anotó en los dos partidos.
Si bien fue un gran encuentro que tuvo como principal dominador a los celestes, no todo fue bonito, ya que en medio del partidazo ocurrió que Hiroshi Mejía, futbolista de Universitario, sufrió una conmoción cerebral, paralizando por 8 minutos el partido. No obstante, fue llevado a la clínica local donde se está recuperando.
Con esta victoria y clasificación, Cristal alcanzará a jugar la final del Torneo Clausura del campeonato juvenil, donde se enfrentará a Alianza Lima en ida y vuelta, tras haber ganado su llave ante Sport Boys.
Recordemos que si Sporting Cristal logra coronarse campeón del Clausura venciendo a Alianza automáticamente serán campeones nacionales del Torneo Juvenil Sub-18, ya que a principio de año logró ser campeón del Torneo Apertura.
Además, los celestes y blanquiazules pueden conseguir el cupo a la Copa Libertadores Sub-20 si logran obtener el título nacional.
