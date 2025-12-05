0
Sporting Cristal impactó tras confirmar importante salida: "Gracias por tu entrega"

¡Sorpresivo! Sporting Cristal confirmó una importante salida del equipo y no estará en la temporada 2026 para luchar por los objetivos.

Erickson Acuña
Sporting Cristal sorprende con importante salida del club.
Sporting Cristal sorprende con importante salida del club. | GLR/Composición: Líbero
Sporting Cristal es uno de los equipos más importantes del balompié nacional, con mucha historia desde su creación, por ello, siempre es un firme candidato para lograr los títulos. Sin embargo, en los últimos años no lo ha podido conseguir, lo que ha motivado seguir reestructurando el plantel.

Y es que el club del Rímac es consciente que para conseguir la meta debe contar con los mejores elementos en el campo, por lo que ya planifican la temporada 2026 donde deberán afrontar nuevos retos, tanto en la Liga 1, Liga Femenina y demás categorías. En ese contexto, una inesperada salida se reveló.

Sporting Cristal confirmó salida de futbolista para el 2026

Hinchas de Sporting Cristal conocieron sorpresiva noticia

Gracias, Thais Izquierdo, por tu entrega y dedicación durante todos estos años en nuestro club. ¡Muchos éxitos en lo que venga!”, escribió Sporting Cristal en una reciente publicación vía redes sociales, la cual tiene una gráfica con la foto de la deportista, quien marca el cierre de un ciclo importante dentro del equipo.

Thais Izquierdo es una futbolista peruana categoría 2006 que juega como defensa central. Se formó en las categorías menores del club rimense Femenino y fue alternando en algunos partidos con el plantel en la temporada 2025.

La deportista se sumó así a la lista de salidas de Sporting Cristal que comenzó a anunciar recientemente, entre ellas Sabrina Ramírez, Karol Murcia, Danna Lambraño y Steffany Otiniano. El elenco celeste busca reestructurar su plantel para revertir la situación en el 2026 donde espera ser una de las finalistas de la Liga Femenina.

Sporting Cristal

Sporting Cristal anunció la salida de Thais Izquierdo en redes sociales

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

