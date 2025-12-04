Uribe dio tajante opinión sobre el blooper del '9' de Sporting Cristal: "Vizeu hizo..."

La preocupación invadió a los hinchas de Sporting Cristal luego de empatar 1-1 ante Alianza Lima, el pasado martes, por la ida de los playoffs de la Liga 1 Perú 2025. Y es que este resultado fue como una derrota para los 'celestes' debido al trámite del partido, en la que Felipe Vizeu erró un gol increíble. Ante esto, Julio César Uribe alzo la voz como dirigente para tratar de poner paños fríos a la situación.

El director deportivo de la institución rimense fue consultado sobre el blooper que cometió delantero brasileño en la ida de los playoffs, la supuesta falta de jerarquía del plantel y la renovación de algunos jugadores que vencen contratado en diciembre, como por ejemplo Irven Ávila.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre Felipe Vizeu?

"La cancha influye, pero siempre lo determinante es la decisión y, desafortunadamente, no hicimos lo correcto en una oportunidad que fue la más clara al final del primer tiempo. Vizeu hizo su trabajo y por un error no se le puede sentenciar ni se pueden expresar las cosas que estamos escuchando. Nosotros confiamos ampliamente en lo que él nos puede dar en este partido y cara al futuro", afirmó Uribe en una entrevista con RPP.

“Ser propositivo no te garantiza que vas a ganar. Los equipos tratan de ser ordenados en ataque y regreso. En base a la calidad de integrantes, uno se ve superior a otro. La función de todos es hacer el gol, haciendo uno más siempre vas a ganar. El que intenta siempre es algo que identifica a los grandes”, agregó.

Sobre las críticas a Sporting Cristal por una falta de jerarquía, Julio César Uribe salió en defensa de sus jugadores. “Ellos saben que son buenos. Está para cualquiera de los dos, son dos grandes de nuestra historia futbolística. Aquí subrayo lo que expresó Yotún cuando habló sobre la jerarquía de Alianza Lima porque nosotros la conocemos y respetamos, pero tenemos la misma y vamos a tratar que en este partido sea la que prevalezca”.

Finalmente, el 'Diamante' se refirió a la continuidad de Irven Ávila, quien este mes termina su contrato con Sporting Cristal. "Los compromisos se respetan y él ha hecho su trabajo como corresponte. A fin de año el técnico presentará su informe, los dirigentes consensuaremos y, en base a la productividad, que será más exigente en el 2026, se tomarán las decisiones institucionales sin dañar a nadie".