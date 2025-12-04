0

Se fue de Sporting Cristal para buscar nuevas oportunidades y ahora anunció la salida de su club

Decidió dejar Sporting Cristal para buscar nuevas oportunidades y seguir creciendo como jugador. Ahora, impactó tras despedirse de su equipo.

Jesús Yupanqui
Ex Sporting Cristal sorprendió tras anunciar que se va de su club.
Ex Sporting Cristal sorprendió tras anunciar que se va de su club. | FOTO: Líbero
COMPARTIR

El mercado de pases en el fútbol peruano está abierto y los movimientos de los jugadores sorprende a más de uno. Eduardo Rabanal, jugador que formó parte de la reserva de Sporting Cristal, se despidió de Mannucci.

Alianza Lima jugará prestigioso torneo con Peñarol, Independiente y otros gigantes

PUEDES VER: Confirmado: Alianza Lima jugará prestigioso torneo con Peñarol, Independiente y otros gigantes

Tras tres temporadas en el conjunto Carlista, Rabanal decidió poner fin a su etapa en el club, que disputó la Liga 2 2025. La noticia sorprendió a los hinchas de Mannucci, quienes le desearon lo mejor para su próximo reto profesional.

"Te acompañé en torneo internacional, Liga 1 y Liga 2. Con sentimientos encontrados toca seguir el rumbo como Dios manda", expresó el lateral en su red social.

libero.pe

Luego, agradeció al comando técnico, staff, directivos y utileros del cuadro trujillano por su constante su apoyo en su estadía en el club. También mostró su agradecimiento a los hinchas y la ciudad de Trujillo.

"Gracias a los comandos técnicos, staff de doctores y en especial a utileros ('cocachito') a todos mis compañeros que a lo largo de estas temporadas pude disfrutar de este hermoso deporte. A los hinchas que siempre confiaron y me apoyaron. Gracias Trujillo por brindarme la acogida necesaria en estos años, es un capítulo cerrado mi Carlos A. Mannucci", puntualizó.

Eduardo Rabanal formó parte de Sporting Cristal

Si bien no debutó en el equipo principal de Sporting Cristal, Eduardo Rabanal formó parte del equipo de la reserva del cuadro celeste.

En el 2015, Rabanal dejó Sporting Cristal para jugar en UTC de Cajamarca. De ahí dio el salto en Municipal, donde se consolidó y se ganó los elogios de los fanáticos.

Luego pasó por Melgar, Mannuci, Carlos Stein, volvió a Cajamarca y en el 2023 decidió regresar al conjunto Carlista, su último equipo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario

  2. Rodrigo Ureña no llegó a un acuerdo con Universitario para renovar contrato: "Se acabó"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano