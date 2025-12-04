Se fue de Sporting Cristal para buscar nuevas oportunidades y ahora anunció la salida de su club

El mercado de pases en el fútbol peruano está abierto y los movimientos de los jugadores sorprende a más de uno. Eduardo Rabanal, jugador que formó parte de la reserva de Sporting Cristal, se despidió de Mannucci.

Tras tres temporadas en el conjunto Carlista, Rabanal decidió poner fin a su etapa en el club, que disputó la Liga 2 2025. La noticia sorprendió a los hinchas de Mannucci, quienes le desearon lo mejor para su próximo reto profesional.

"Te acompañé en torneo internacional, Liga 1 y Liga 2. Con sentimientos encontrados toca seguir el rumbo como Dios manda", expresó el lateral en su red social.

Luego, agradeció al comando técnico, staff, directivos y utileros del cuadro trujillano por su constante su apoyo en su estadía en el club. También mostró su agradecimiento a los hinchas y la ciudad de Trujillo.

"Gracias a los comandos técnicos, staff de doctores y en especial a utileros ('cocachito') a todos mis compañeros que a lo largo de estas temporadas pude disfrutar de este hermoso deporte. A los hinchas que siempre confiaron y me apoyaron. Gracias Trujillo por brindarme la acogida necesaria en estos años, es un capítulo cerrado mi Carlos A. Mannucci", puntualizó.

Eduardo Rabanal formó parte de Sporting Cristal

Si bien no debutó en el equipo principal de Sporting Cristal, Eduardo Rabanal formó parte del equipo de la reserva del cuadro celeste.

En el 2015, Rabanal dejó Sporting Cristal para jugar en UTC de Cajamarca. De ahí dio el salto en Municipal, donde se consolidó y se ganó los elogios de los fanáticos.

Luego pasó por Melgar, Mannuci, Carlos Stein, volvió a Cajamarca y en el 2023 decidió regresar al conjunto Carlista, su último equipo.