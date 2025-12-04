Sporting Cristal impacta a hinchas anunciando salida de volante de la selección peruana: "Gracias"

Sporting Cristal no logró el objetivo principal en esta temporada y sumó un nuevo año sin trofeos, generando una gran molestia en los hinchas que ya exigen cambios para que el equipo vuelva a competir en el mejor nivel y poder conseguir el título nacional en 2026. Por ello, la directiva viene definiendo el equipo moviéndose en el mercado de fichajes, donde sorprendió al anunciar la salida de una destacada figura.

En esta oportunidad nos referimos a la delegación femenina de Sporting Cristal que no logró avanzar a la gran final tras quedarse en las semifinales de la Liga Femenina 2025, cayendo goleadas por Universitario. Un resultado que despertó la amargura y desazón de la hinchada.

Ahora, el equipo viene atravesando una gran reestructuración y, en pleno mercado de pases, anunciaron la salida de la volante de 20 años Ester Diaz, quien esta temporada jugó cedida en Biavo FC. No obstante, en su regreso a tienda rimense, se le comunicó que no seguirá en el club y ya se hizo oficial.

Ester Diaz no seguirá en Sporting Cristal para la temporada 2026.

"Gracias, Ester Diaz, por tu entrega y dedicación durante todos estos años en nuestro club. ¡Muchos éxitos en lo que venga!", fue el mensaje que compartió el club en sus redes sociales despidiendo a la futbolista acompañado de una gráfica.

Ester Diaz fue convocada a la selección peruana

La repentina salida de Ester Diaz sorprende sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una de las futbolistas con mayor proyección en el torneo nacional, algo que se vio reflejado cuando fue convocada para defender la 'Bicolor' en el Sudamericano Sub-20 en 2024, donde incluso consiguió marcar.

Asimismo, su paso con el combinado nacional no solo se limita a las divisiones menores, sino que a inicios de este año fue convocada con la selección absoluta para disputar el amistoso internacional ante El Salvador.