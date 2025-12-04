Confirmado: Alianza Lima jugará prestigioso torneo con Peñarol, Independiente y otros gigantes

Alianza Lima se encuentra disputando las semifinales de los playoffs de la Liga 1 ante Sporting Cristal, contra quien igualaron 1-1 en la ida y ahora todo se deifirná en Matute. Por su parte, la directiva viene planificando la siguiente temporada en busca de dar el golpe y alzar el título. En medio de ello, se conoció que los blanquiazules tendrán que afrontar un nuevo campeonato internacional.

Alianza Lima jugará prestigioso torneo con Peñarol, Independiente y otros gigantes

La escuadra 'íntima' sabe de lo exigente que representará la siguiente temporada, donde buscará mejorar su rendimiento a nivel internacional y nacional, en busca de darle una alegría a su hinchada. En ese contexto, acaban de cerrar encuentro de primer nivel para su pretemporada.

El periodista Kevin Pacheco reveló que los blanquiazules formarán parte del torneo Serie Río de La Plata en enero del próximo año. Este campeonato formará parte de su preparación de pretemporada, donde tendrá que medirse ante rivales de primer nivel como Peñarol, Cerro Porteño, Colo Colo, entre otros.

"Alianza Lima realizará parte de su pretemporada en Uruguay. Club blanquiazul disputará la Serie Río de La Plata en enero del 2026. Independiente, San Lorenzo, Peñarol, Cerro Porteño, Colo Colo, entre otros equipos, serán parte del evento", informó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

De esta forma, el cuadro comandado por Néstor Gorosito se asegura tener una alta competencia y llegar con el mejor nivel posible al inicio de la nueva temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

¿Cómo se juega el torneo Serie Rio de la Plata?

El torneo Serie Rio de la Plata se disputa en su mayoría con la presencia de equipos de Uruguay y Argentina. No obstante, también se contempla la participación de otros clubes de Sudamérica. La finalidad de este torneo es que sirva de preparación y pretemporada para los equipos.

Próximo partido de Alianza Lima

Por lo pronto, Alianza Lima aún tendrá que afrontar la vuelta de las semifinales de los playoffs de la Liga 1 ante Sporting Cristal. Los blanquiazules están obligado a vencer en este encuentro y seguir su camino rumbo a ser Perú 2. Este compromiso se disputará este sábado 6 de diciembre a las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio de Matute.