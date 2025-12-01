Sporting Cristal remece el mercado y confirma salida de ex Alianza Lima y Universitario: "Lo mejor"

Sporting Cristal quiere reestructurar todo su plantel femenino y sigue confirmando salidas inesperadas al cierre del 2025. En esta ocasión, hicieron el anuncio oficial de la no renovación de contrato para Steffany Otiniano, quien se desempeñó como atacante en esta edición de la Liga Femenina y que se le recuerda por su pasado en Universitario y Alianza Lima.

Sporting Cristal anuncia salida de ex Universitario y Alianza Lima

La futbolista de 33 años llegó a Sporting Cristal con el firme deseo de ser pieza clave a lo largo de la temporada 2025. Sin embargo, no logró tener la continuidad esperada para conseguir los objetivos de la institución 'cervecera'. A través de las redes sociales del cuadro del Rímac, se anunció la salida de Steffany Otiniano, quien ahora deberá buscar nuevos aires para la siguiente edición de la Liga Femenina.

"Gracias Steffany Otiniano por esta temporada con nuestro club. Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos", fueron las palabras de Sporting Cristal mediante sus cuentas oficiales.

Steffany Otiniano no va más en Sporting Cristal.

Steffany Otiniano fue campeón con Universitario y Alianza Lima

El primer título en el Perú para Steffany Otiniano fue en la temporada 2019 con camiseta de Universitario de Deportes. La atacante se hizo con el certamen de la Liga Femenina y dejó su nombre inscrito en la historia de la institución crema.

No obstante, luego de seguir su carrera en Brasil, decidió afrontar un nuevo reto en el Perú con camiseta de Alianza Lima, en el que se consagró con dos trofeos en la edición 2022 y 2024. Tras no seguir en tienda 'íntima', Otiniano decidió firmar con Sporting Cristal en busca de un nuevo trofeo, el cual se le fue esquivo.

Steffany Otiniano defendió la camiseta de Universitario y Alianza Lima.

¿En qué clubes jugó Steffany Otiniano?