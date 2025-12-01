Valera lanzó contundente mensaje sobre salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Para mí..."

Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima para la temporada 2026 y la noticia fue tomada con sorpresa por miles de hinchas. En medio de ello, exfiguras del equipo blanquiazul también dejaron su opinión, pero una de las que más llamó la atención fue la de Álex Valera. Como se recuerda, ambos jugadores protagonizaron un tenso momento en uno de los clásicos del año.

Alianza Lima busca renovar y reforzar su plantel de cara a la próxima temporada, por lo que han visto necesario despedirse de algunos históricos jugadores, como es el caso de Hernán Barcos. El 'Pirata' abandonará las instalaciones del club Íntimo y esto causó revuelo en el mundo del fútbol peruano. Valera, delantero del equipo rival y de toda la vida, no fue indiferente a la situación y opinó al respecto.

Valera deja tajante opinión sobre salida de Hernán Barcos

Al ser preguntado sobre qué opina acerca de la situación de Hernán Barcos, Álex Valera señaló que no tiene nada que opinar al respecto, pero que de igual manera le desea mucha suerte en sus futuros proyectos. Valera también sostuvo que lo ocurrido en el campo durante uno de los clásicos del año quedó en el pasado.

"No, no tengo nada que decir. Solamente desearle mucha suerte. Yo con el trabajo de las personas no me meto. Le deseo mucha suerte y para mí, como digo, ya quedó todo en el campo de juego, no pasó nada. Y solamente eso, desearle mucha suerte", fueron sus declaraciones para las cámaras de Willax Deportes.

(Video: Willax Deportes)

¿A qué equipo se va Hernán Barcos?

Los últimos reporten señalan que Hernán Barcos está siendo pretendido por varios equipos de Paraguay, Perú y Uruguay. En el fútbol peruano, el club que suena con fuerza para reforzarse con el 'Pirata' es Sport Boys. "Se esperan novedades después del cruce entre Aianza Lima y Sporting Cristal".

¿Cuántos títulos ganó Hernán Barcos en Alianza Lima?

El delantero Hernán Barcos deja Alianza Lima con dos títulos que lo convirtieron en bicampeón nacional. El equipo blanquiazul se consagró como campeón de la Liga 1 en los años 2021 y 2022